Juros, dívida e eleição: a combinação que pode derrubar a Bolsa brasileira

E aqui está o ponto que mexe com o seu bolso. Nos últimos meses, quem mandava na Bolsa era o mundo lá fora: guerra, preço do petróleo e o dinheiro estrangeiro entrando e saindo do país.





Agora isso está mudando. O que vai decidir o rumo dos investimentos daqui pra frente é o que vai acontecer aqui dentro, no Brasil. Três coisas, principalmente: os juros, as contas do governo e o clima das eleições que se aproximam.





Vamos por partes. A taxa Selic, que é o juro básico do país, segue lá no alto. Isso segura a inflação, mas deixa o crédito mais caro. E tem um efeito direto no investidor: a renda fixa continua pagando muito bem.





Quando o investimento mais seguro rende bastante, a Bolsa precisa oferecer algo bem atrativo para valer o risco. Por isso, o mercado ficou mais exigente, escolhendo com lupa em quais empresas colocar dinheiro.