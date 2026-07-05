Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/07/2026

O domingo trará mudanças e oportunidades importantes aos nativos Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O domingo trará uma energia de recomeços, despedidas e decisões importantes. As cartas do tarot mostram que algumas mudanças poderão parecer desafiadoras no início, mas tenderão a abrir espaço para oportunidades mais alinhadas com o seu momento de vida. A mensagem principal é confiar na própria intuição, agir com coragem e compreender que cada fim prepara um novo começo.

A seguir, confira as previsões do tarot do dia para o seu signo!

Áries — O Louco

O dia convidará o ariano a sair da rotina e confiar mais no futuro Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

Segundo a carta “O Louco”, o dia convidará você a sair da rotina e confiar mais no futuro. No amor, uma atitude espontânea poderá renovar a relação ou abrir espaço para conhecer alguém interessante. Na carreira, novas oportunidades surgirão se estiver disposto(a) a arriscar com responsabilidade. Sua saúde melhorará quando você se permitir descansar da pressão e viver momentos de leveza. Entre amigos, convites inesperados poderão render experiências inesquecíveis.

Touro — 8 de Copas

Uma mudança de direção na carreira poderá trazer mais satisfação para o futuro do taurino Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A carta “8 de Copas” indica que chegou a hora de deixar para trás situações que não fazem mais sentido. No amor, você poderá perceber que precisa abandonar velhos padrões para viver relações mais saudáveis. Na carreira, uma mudança de direção poderá trazer mais satisfação no futuro. Sua saúde melhorará quando você liberar emoções acumuladas e respeitar suas necessidades. Entre amigos, algumas conexões se fortalecerão, enquanto outras naturalmente se afastarão.

Gêmeos — Cavaleiro de Paus

O dia do geminiano será movimentado e cheio de entusiasmo Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Paus” indica que o dia será movimentado e cheio de entusiasmo para iniciar novos projetos. No amor, o desejo de viver novas experiências poderá trazer mais emoção à relação ou favorecer novos encontros. Na carreira, coragem e iniciativa o(a) ajudarão a conquistar espaço, mas será importante evitar decisões precipitadas. Sua saúde melhorará quando você encontrar maneiras de canalizar sua energia de forma equilibrada. Entre amigos, sua animação contagiará quem estiver ao seu redor.

Câncer — 7 de Paus

O canceriano precisará defender suas ideias e se manter firme diante dos desafios Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A carta “7 de Paus” mostra que será preciso defender suas ideias e se manter firme diante dos desafios. No amor, estabelecer limites saudáveis fortalecerá a relação e evitará desgastes. Na carreira, sua determinação poderá ser colocada à prova, mas você terá condições de superar qualquer obstáculo. Sua saúde melhorará quando você aprender a equilibrar esforço e descanso. Entre amigos, será importante valorizar quem respeita suas escolhas e permanece ao seu lado.

Leão — A Estrela

A confiança do leonino crescerá e favorecerá relações mais sinceras e leves Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A carta “A Estrela” traz esperança, inspiração e um período de renovação emocional. No amor, a confiança crescerá e favorecerá relações mais sinceras e leves; se estiver solteiro(a), poderá viver encontros promissores. Na carreira, sua criatividade e otimismo ajudarão a abrir novas portas. Sua saúde tenderá a melhorar quando você cuidar do emocional e alimentar pensamentos positivos. Entre amigos, boas conversas renovarão sua energia e fortalecerão laços.

Virgem — 7 de Copas

O dia apresentará muitas possibilidades ao virginiano, mas também exigirá discernimento Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

Segundo a carta “7 de Copas”, o dia apresentará muitas possibilidades, mas também exigirá discernimento para fazer boas escolhas. No amor, evite criar expectativas irreais e procure enxergar as pessoas como elas realmente são. Na carreira, várias oportunidades poderão surgir ao mesmo tempo, exigindo foco para decidir qual caminho seguir. Sua saúde melhorará quando você organizar a mente e reduzir a ansiedade. Entre amigos, ouça conselhos, mas confie na sua própria percepção.

Libra — Ás de Ouros

Oportunidades concretas e novos começos promissores poderão surgir ao libriano Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A carta “Ás de Ouros” anuncia oportunidades concretas e novos começos promissores. No amor, uma relação poderá ganhar mais estabilidade ou um novo romance poderá surgir de forma inesperada. Na carreira, propostas, investimentos ou projetos tenderão a trazer crescimento e segurança. Sua saúde melhorará quando você estabelecer hábitos mais saudáveis e consistentes. Entre amigos, novas conexões poderão abrir portas importantes para o futuro.

Escorpião — A Sacerdotisa

Conversas sinceras com pessoas de confiança poderão trazer respostas importantes ao escorpiano Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e confiança na sua intuição. No amor, sentimentos profundos poderão surgir, mas será melhor evitar decisões precipitadas antes de compreender tudo com clareza. Na carreira, agir com discrição e estratégia será mais vantajoso do que revelar seus planos. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e reflexão. Entre amigos, conversas sinceras com pessoas de confiança poderão trazer respostas importantes.

Sagitário — 5 de Paus

A concorrência poderá estimular o crescimento do sagitariano na carreira Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A carta “5 de Paus” indica que o dia poderá trazer desafios, divergências de opiniões e necessidade de adaptação. No amor, o diálogo será importante para evitar que pequenas discussões se transformem em grandes conflitos. Na carreira, a concorrência poderá estimular seu crescimento e fortalecer suas habilidades. Sua saúde melhorará quando você encontrar formas de aliviar a tensão acumulada. Entre amigos, respeitar diferentes pontos de vista evitará desgastes desnecessários.

Capricórnio — 10 de Espadas

Uma fase desgastante poderá se encerrar na vida do capricorniano Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de uma fase desgastante e a oportunidade de recomeçar. No amor, uma situação difícil poderá finalmente chegar ao fim, permitindo mais clareza para seguir em frente. Na carreira, obstáculos antigos tenderão a perder força, abrindo espaço para novos projetos. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e à recuperação física e emocional. Entre amigos, valorize quem esteve ao seu lado durante os momentos mais difíceis.

Aquário — 10 de Copas

O dia favorecerá momentos de união, companheirismo e demonstrações de carinho ao aquariano Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock

A carta “10 de Copas” anuncia harmonia, felicidade e fortalecimento das relações afetivas. No amor, o dia favorecerá momentos de união, companheirismo e demonstrações de carinho. Na carreira, um ambiente colaborativo poderá facilitar conquistas e trazer mais satisfação. Sua saúde melhorará quando você equilibrar compromissos com lazer e convivência. Entre amigos, encontros especiais reforçarão o sentimento de pertencimento.

Peixes — A Morte

Mudanças importantes tenderão a trazer crescimento ao pisciano na carreira Crédito: Imagem: Chikovnaya | Shutterstock