Metralhadora é encontrada pela PM dentro de televisão em Afonso Cláudio

A Polícia Militar encontrou uma metralhadora escondida dentro de uma televisão em um imóvel no bairro João Valim, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, no sábado (4). De acordo com a corporação, o suspeito responsável por esconder a arma confessou espontaneamente onde ela estava.





Ele atuava como segurança de um ponto de tráfico de drogas e auxiliava outro suspeito na comercialização das drogas. Os policiais chegaram ao local após receberem denúncias de disparos de tiros.





Ainda segundo a corporação, a metralhadora foi apreendida com quatro munições intactas e tinha capacidade para armazenar 30 munições. No imóvel, os militares também encontraram um rádio comunicador, uma carteira de identidade e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. O suspeito informou ainda que um comparsa havia ido até a região da Grande Vitória buscar um carregamento de entorpecentes.





Na sequência, o homem indicou aos policiais um ponto em uma área de vegetação onde estariam escondidas outras drogas. Com o auxílio de um cão farejador, os militares localizaram e apreenderam 11 papelotes de cocaína, seis pedras de crack e maconha.





A reportagem de A Gazeta pediu mais informações à Polícia Civil e aguarda retorno.