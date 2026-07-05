Haaland e Gabriel Magalhães: a rivalidade que nasceu no campeonato inglês e pode decidir jogo entre Brasil e Noruega

A antiga rivalidade entre o atacante Erling Haaland, do Manchester City, e o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, agora se estende à Copa do Mundo, no jogo entre Noruega e Brasil nas oitavas de final Crédito: Getty Images

A capacidade irresistível do atacante norueguês do Manchester City, Erling Haaland , enfrentará a força intransponível do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, no estádio de Nova York /Nova Jersey.

Haaland e Gabriel têm sido figuras centrais na luta dos seus clubes pela supremacia inglesa, e criaram uma rivalidade que frequentemente se transforma em animosidade.

O resultado do confronto entre as duas seleções será crucial para definir se o Brasil ou a Noruega avançará para as quartas de final, onde enfrentará a Inglaterra ou o México.

O ex-atacante da Inglaterra , Chris Sutton, disse à BBC Sport que, apesar de toda a disputa pela artilharia da Copa entre craques como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane e Haaland, ainda não houve nenhum grande duelo individual nessa Copa".

"Agora teremos um", avalia ele.

"Este é o duelo individual mais marcante da Copa do Mundo até agora e, sem dúvida, terá um enorme impacto no resultado da partida."

"É um caso notável devido à rivalidade que sabemos existir entre os dois. Tenho certeza de que existe um certo respeito mútuo entre grandes jogadores, mas tudo o que vimos sugere que eles não se gostam muito", observa Sutton.

O ex-capitão da Inglaterra, Alan Shearer, também está ansioso pelo confronto entre os dois jogadores.

"Essa será uma grande batalha porque definitivamente existe uma certa rivalidade entre eles."

"Eles não se gostam, o que é normal, você não precisa gostar do seu oponente, e já os vimos ter confrontos antes, então essa luta é definitivamente algo para se aguardar."

Para tornar tudo ainda mais intrigante, existe a peculiaridade estatística de que o Brasil, pentacampeão mundial, nunca venceu a Noruega em quatro partidas disputadas anteriormente — foram dois empates e duas derrotas.

Isso faz da Noruega o único time que a seleção brasileira enfrentou, mas nunca venceu.

Como começou a briga de Haaland e Gabriel?

Vamos voltar no tempo para o dia 22 de setembro de 2024, um domingo.

John Stones, do Manchester City, marcou o gol de empate aos 98 minutos, justamente quando tudo indicava que o Arsenal conseguiria uma vitória histórica no Etihad Stadium (casa do City), mesmo jogando com apenas 10 homens após a expulsão de Leandro Trossard nos acréscimos do primeiro tempo.

Na confusão que se seguiu, Haaland correu para dentro da baliza para recuperar a bola antes de a atirar com força na nuca de Gabriel.

Gabriel jamais se esqueceu dessa atitude.

Após o apito final confirmar o empate em 2 a 2, Haaland voltou sua atenção para o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, com seu infame comentário "mantenha a humildade", que foi proferido duas vezes quando eles se encontraram no gramado após a partida.

"O que acontece no campo de futebol, fica no campo", disse Haaland.

"É assim que funciona. É uma batalha, uma guerra, então é normal haver atos provocativos no futebol. Faz parte do jogo", justificou o norueguês.

Gabriel teve sorte de não receber um cartão vermelho por tentar uma cabeçada na direção de Haaland durante a vitória do Manchester City por 2 a 1 contra o Arsenal em abril Crédito: Getty Images

E essa provação certamente fez parte do jogo quando o Arsenal goleou o Manchester City por 5 a 1 em fevereiro de 2025.

Gabriel comemorou um gol de sua equipe berrando na cara de Haaland, num ato de doce vingança.

O zagueiro admitiu: "Fiz isso porque ele jogou a bola na minha cabeça, para provocá-lo da mesma forma que ele me provocou. No momento em que marcamos o gol, ele estava bem ao meu lado, então comecei a gritar no ouvido dele."

E assim a rivalidade continuou.

Haaland comemorou o gol da vitória por 2 a 1 contra o Arsenal em abril cantando versos da música Good Feeling, de Flo Rida, para uma câmera de televisão após o apito final. Tudo isso com um sorriso travesso de triunfo.

Os ânimos se exaltaram durante a partida. Gabriel tentou dar uma cabeçada em Haaland, que se defendeu. O brasileiro teve sorte de não receber um cartão vermelho do árbitro Anthony Taylor. Na ocasião, os dois jogadores receberam apenas advertências.

Não demorou muito para que o craque da defesa do Arsenal respondesse novamente a Haaland.

Depois que o Arsenal conquistou seu primeiro título da primeira divisão em 24 anos, em maio, Gabriel postou uma foto sua erguendo o troféu da Premier League com a mesma música e letra de Flo Rida — Good Feeling — como trilha sonora.

O palco está agora montado para o mais novo capítulo desta emocionante batalha pessoal, agora na Copa do Mundo.

'O confronto pessoal terá uma enorme influência no jogo'

Se a disputa na Premier League já era acirrada, este encontro entre Brasil e Noruega acontece durante o maior espetáculo do futebol mundial, e não há segunda chance para o perdedor.

Quem perder volta para casa.

"Estou absolutamente convencido de que haverá um ou dois momentos de tensão, por causa da natureza física dos dois jogadores. Eu mesmo fui um centroavante de grande porte, então sempre adoro ver esses confrontos físicos", acrescenta Sutton.

"Todos nós gostamos de um pouco de provocação e rivalidade, não é mesmo? Algo um pouco diferente. Vimos esses confrontos diretos entre Manchester City e Arsenal nas últimas temporadas, e Halland e Gabriel estiveram na vanguarda de tudo."

"É isso que torna tudo tão fascinante. Eles vão adorar o duelo, mas também será importante serem disciplinados e se manterem na linha."

"Quando Haaland puxa Gabriel, e Gabriel começa a se mover em direção a Haaland, é aí que eu acho que o árbitro terá que ficar de olho na situação."

"Quando eu estava cobrindo o jogo da Noruega contra a Costa do Marfim e Haaland marcou o gol da vitória, isso significou que eles iriam jogar contra o Brasil."

"Uma das primeiras coisas que me veio à mente foi que seria Gabriel contra Haaland, e esse confronto pessoal terá uma enorme influência no jogo", completa Sutton.

Quem vai vencer essa batalha?

Haaland possui um bom histórico contra Gabriel. Ele marcou seis gols nos 11 jogos em que se enfrentaram nos clubes.

O Manchester City venceu cinco desses jogos, o Arsenal dois, e quatro partidas terminaram empatadas.

O principal artilheiro da Noruega também está na disputa pela artilharia da Copa do Mundo, com cinco gols até agora, empatado com o capitão da Inglaterra, Kane, e dois atrás do francês Mbappé e do lendário argentino Messi, ambos com sete.

Gabriel é o pilar defensivo de uma seleção brasileira que, apesar de não ter apresentado atuações espetaculares, tem cumprido seu papel sob o comando de Carlo Ancelotti.

O lendário treinador Carlo Ancelotti tenta trazer a Copa do Mundo de volta ao Brasil pela primeira vez desde 2002 Crédito: Getty Images

"Quem vencer o confronto entre Haaland e Gabriel será crucial para definir a seleção que vai avança para as quartas de final", antevê Sutton.

"Acho que a Noruega é capaz de vencer, mas o Brasil tem um grande treinador, o Carlo Ancelotti, um cara que encontra um jeito de ganhar."

"Acho que será um jogo equilibrado, mas todos nós temos a sensação de que o Brasil vai ganhar esta partida por causa do Ancelotti. Ele é um técnico muito experiente."

"A seleção brasileira atual não é como as seleções brasileiras do passado, que venciam com futebol total e dominavam completamente."

"O Brasil sob o comando de Ancelotti está feliz em ser cauteloso, recuar e utilizar Vinicius Jr. Do outro lado, eles têm Rayan, que parece que vai ser um jogador excepcional."

"O Brasil não tem um estilo definido. O jogo deles é baseado no momento do jogo, e Vinicius Jr. é uma parte importante disso. Mas o Brasil também tem talento e é um time de momentos."

Sutton, no entanto, recusou-se a descartar a Noruega com candidata à vitória.

"Conhecemos as qualidades dessa seleção, e sabemos tudo sobre Haaland."

"Eles também têm Martin Odegaard, que é o principal criador de jogadas da equipe. Ele não teve uma grande temporada, principalmente por causa de lesões, quando o Arsenal conquistou o título, mas a qualidade dele é inquestionável."