Porto de Vitória: em um mês, nova área de contêineres já tem boa ocupação

A inauguração oficial da expansão do terminal de contêineres do Complexo Portuário de Vitória foi no dia 10 de junho. No entanto, a operação foi iniciada algumas semanas antes, em 18 de maio. Um mês depois do começo dos trabalhos, a ocupação da área, que tem 65 mil metros quadrados, está acima das expectativas: já alcançou mais de 50%. Outro detalhe importante, a Log-In Logística, concessionária responsável pelo Terminal Portuário de Vila Velha, vem sendo demandada por donos de carga que estavam inclusive fora do radar.



"Já chegamos a bater mais de 50% de ocupação da nova área. Tínhamos isso monitorado, mas veio mais rápido do que imaginávamos. Estamos recebendo muitos carros, foram quase 20 mil nas últimas semanas, a expansão nos deu mais eficiência. A gente vem sendo muito demandado por vários segmentos que estão com dificuldade para despachar carga, muita coisa do agronegócio. Estamos negociando e continuaremos avançando ao longo dos próximos meses", explicou Gustavo Paixão, diretor-geral de Terminais da Log-In.



Até a primeira quinzena de maio, a operação do Terminal Portuário de Vila Velha se dava em uma área de 103 mil m². Com a inauguração, passou para 168 mil m². Um investimento de R$ 35 milhões na adequação do espaço. No final de março, o terminal estava operando com 97% de sua capacidade, acima do ideal (algo perto de 80%), mas já chegou a bater em 121%.