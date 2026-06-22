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Coluna Abdo Filho

Porto de Vitória: em um mês, nova área de contêineres já tem boa ocupação

Até a primeira quinzena de maio, a operação do Terminal Portuário de Vila Velha se dava em uma área de 103 mil m². Com a inauguração, passou para 168 mil m²

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

22 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Nova área do Terminal Portuário de Vila Velha, no Complexo Portuário de Vitória Abdo Filho

A inauguração oficial da expansão do terminal de contêineres do Complexo Portuário de Vitória foi no dia 10 de junho. No entanto, a operação foi iniciada algumas semanas antes, em 18 de maio. Um mês depois do começo dos trabalhos, a ocupação da área, que tem 65 mil metros quadrados, está acima das expectativas: já alcançou mais de 50%. Outro detalhe importante, a Log-In Logística, concessionária responsável pelo Terminal Portuário de Vila Velha, vem sendo demandada por donos de carga que estavam inclusive fora do radar.

"Já chegamos a bater mais de 50% de ocupação da nova área. Tínhamos isso monitorado, mas veio mais rápido do que imaginávamos. Estamos recebendo muitos carros, foram quase 20 mil nas últimas semanas, a expansão nos deu mais eficiência. A gente vem sendo muito demandado por vários segmentos que estão com dificuldade para despachar carga, muita coisa do agronegócio. Estamos negociando e continuaremos avançando ao longo dos próximos meses", explicou Gustavo Paixão, diretor-geral de Terminais da Log-In.

Até a primeira quinzena de maio, a operação do Terminal Portuário de Vila Velha se dava em uma área de 103 mil m². Com a inauguração, passou para 168 mil m². Um investimento de R$ 35 milhões na adequação do espaço. No final de março, o terminal estava operando com 97% de sua capacidade, acima do ideal (algo perto de 80%), mas já chegou a bater em 121%. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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