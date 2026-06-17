Após décadas, distribuidora Santa Maria anuncia mudanças no comando

A Santa Maria, distribuidora de energia que atende 150 mil unidades de onze municípios do Noroeste do Espírito Santo, anunciou mudanças no seu comando. E isto não é muito comum. Arthur Arpini Coutinho e Angelo Arpini Coutinho, filhos do fundador da companhia (que está completando 80 anos), Henrique Coutinho, estão deixando os cargos executivos que tinham na empresa. Arthur estava na Santa Maria há 70 anos, e Ângelo há 68. O comunicado foi feito nesta quarta-feira (17).



A nova composição passa a contar com Angelo André Bosi, na presidência, Carlos Alberto Lima, como vice-presidente, e Alexsandre Leite Ferreira, como diretor. Arthur Arpini e Angelo Arpini irão para uma espécie de conselho. Segundo a companhia, "a nova composição diretiva é resultado de uma evolução construída nos últimos anos, marcada pelo fortalecimento das estruturas administrativa e operacional, pela criação das superintendências e pela preparação da empresa para os desafios futuros do setor elétrico".



Angelo André Bosi, que agora assume a presidência da companhia, não é um novato: está há 64 anos na Santa Maria. Antes desta nova composição, atuava como diretor da companhia e construiu sua trajetória passando por diferentes áreas da empresa.