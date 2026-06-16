AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Abdo Filho

Vitória muda estrutura para melhorar relação com investidores

Serão feitas mudanças na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e na Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

16 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sede da Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira André Sobral/Divulgação

A prefeita de Vitória, Cris Samorini, vai anunciar, nesta terça-feira (16), mudanças na estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Sedec). O objetivo é melhorar a interlocução junto ao empresariado e tornar o processo de atração de investimentos mais eficiente. Túlio Ponzi Netto, que segue à frente da pasta, passa a contar com Flávio Varella Cabral, que está na presidência da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), como assessor especial. 

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória passará a ser presidida por Jairo Fernandes Siqueira, que tem passagem pela estrutura da Federação das Indústrias do Espírito Santo. A prefeita quer uma aproximação maior entre a autarquia e a Sedec. A aposta é que a nova configuração reforce a integração entre áreas estratégicas e fortaleça a capacidade de desenvolver políticas públicas voltadas ao desenvolvimento.

“Estamos fortalecendo a Sedec, que tem uma série de atribuições, para que ela seja cada vez mais um espaço de construção de soluções, inovação e desenvolvimento. A experiência de Túlio, a chegada de Flávio e a contribuição de Jairo na CDTIV ampliam nossa capacidade de planejar, executar e conectar projetos que impulsionem o crescimento sustentável de Vitória”, explicou Cris Samorini. "Estamos fazendo uma série de investimentos públicos, quero um olhar sobre eles para que consigamos impulsionar todo o entorno. Quero fazer mais concessões em Vitória, acredito no modelo, mas não é só isso, é aproximar, debater e conseguir desenvolver ações mais qualificadas, conectando com possibilidades de negócios".

Veja Também 

Imagem de destaque

Isenção de ICMS para taxistas e motoristas de app: a renúncia fiscal esperada no ES

Imagem de destaque

Desenvolvido no ES, primeiro ônibus autônomo do Brasil vai começar a rodar na ArcelorMittal

Imagem de destaque

Os próximos passos do terminal de contêineres HGT Aracruz, no Porto da Imetame

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística

Log-In Logística avalia novos investimentos no Espírito Santo

Imagem de destaque

Brasília dá aula de irresponsabilidade (de novo)

EDP opera mais de 66 mil km de rede elétrica, em 70 dos 78 municípios do ES

EDP anuncia novo diretor-geral no Espírito Santo

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Prefeitura de Vitória Economia ES espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Yirenkyi marcou o gol da vitória de Gana nos acréscimos contra o Panamá
Gana brilha nos acréscimos e vence Panamá em jogo com final caótico
Carro roubado invade batalhão da PM em Viana durante perseguição policial
Vilavelhense x Vitória-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense e Vitória empatam na ida das semifinais da Copa ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados