Vitória muda estrutura para melhorar relação com investidores

A prefeita de Vitória, Cris Samorini, vai anunciar, nesta terça-feira (16), mudanças na estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Sedec). O objetivo é melhorar a interlocução junto ao empresariado e tornar o processo de atração de investimentos mais eficiente. Túlio Ponzi Netto, que segue à frente da pasta, passa a contar com Flávio Varella Cabral, que está na presidência da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), como assessor especial.



A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória passará a ser presidida por Jairo Fernandes Siqueira, que tem passagem pela estrutura da Federação das Indústrias do Espírito Santo. A prefeita quer uma aproximação maior entre a autarquia e a Sedec. A aposta é que a nova configuração reforce a integração entre áreas estratégicas e fortaleça a capacidade de desenvolver políticas públicas voltadas ao desenvolvimento.



“Estamos fortalecendo a Sedec, que tem uma série de atribuições, para que ela seja cada vez mais um espaço de construção de soluções, inovação e desenvolvimento. A experiência de Túlio, a chegada de Flávio e a contribuição de Jairo na CDTIV ampliam nossa capacidade de planejar, executar e conectar projetos que impulsionem o crescimento sustentável de Vitória”, explicou Cris Samorini. "Estamos fazendo uma série de investimentos públicos, quero um olhar sobre eles para que consigamos impulsionar todo o entorno. Quero fazer mais concessões em Vitória, acredito no modelo, mas não é só isso, é aproximar, debater e conseguir desenvolver ações mais qualificadas, conectando com possibilidades de negócios".