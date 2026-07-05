Inverno é tempo de sopas e caldos, então, o que não faltam na estação do friozinho são ideias de sabores para você combinar na panela. Se há preferência por abóbora, aqui vai uma receita que traz aconchego com um visual de dar água na boca: caldo de abóbora moranga com linguiça.





Servido em uma abóbora pré-assada e revestida para receber toda a cremosidade desse preparo, o prato é perfeito para esta época do ano. Gostou da ideia? Veja abaixo como reproduzi-lo em casa.