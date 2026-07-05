Inverno é tempo de sopas e caldos, então, o que não faltam na estação do friozinho são ideias de sabores para você combinar na panela. Se há preferência por abóbora, aqui vai uma receita que traz aconchego com um visual de dar água na boca: caldo de abóbora moranga com linguiça.
Servido em uma abóbora pré-assada e revestida para receber toda a cremosidade desse preparo, o prato é perfeito para esta época do ano. Gostou da ideia? Veja abaixo como reproduzi-lo em casa.
Caldo de abóbora com linguiça
Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 1h30min em média
Nível: médio
Ingredientes:
- 500g de linguiça de pernil sem pele
- 1 abóbora moranga inteira
- 1,3kg de abóbora moranga em cubos
- 4 xícara (chá) de água
- 1 cubo de caldo de legumes
- 1 caixa de creme de leite (200g)
- 1 colher (sobremesa) de amido de milho
- 4 colher (sopa) de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates picados sem pele e sem semente
- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
- 1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado
- Sal, azeite e pimenta-do-reino a gosto
- Cebolinha picada para decorar
Modo de preparo:
- Corte uma tampa da abóbora e retire as sementes com ajuda de uma colher.
- Passe azeite e sal dentro da abóbora e embrulhe-a em papel-alumínio. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até ficar al dente. Retire e reserve.
- Em uma panela, refogue a cebola e o alho até dourar. Junte a linguiça de pernil sem pele, apenas a carne moída, e refogue até secar toda a água. Retire a linguiça da panela e reserve.
- Na mesma panela da linguiça, coloque a abóbora em cubos, a água e o caldo de legumes e leve ao fogo médio, cozinhando até amaciar.
- Desligue, deixe amornar e transfira para o liquidificador com a água do cozimento, junte o creme de leite e o amido de milho e bata até ficar homogêneo. Reserve.
- Aqueça uma panela com um fio de azeite e volte com a linguiça para o fogo. Adicione o tomate, o extrato, o cheiro-verde e refogue por três minutos.
- Junte o creme de abóbora, tempere com sal e pimenta e cozinhe por cinco minutos depois de ferver.
- Transfira para dentro da abóbora reservada, decore com a cebolinha e sirva.