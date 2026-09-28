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ES-341

Incêndio atinge área próxima ao Parque de Exposições de Pancas

Publicado em

28 set 2026 às 20:55

Um incêndio atingiu uma área próxima ao Parque de Exposições de Pancas, na ES-341, no Noroeste capixaba, na noite desta segunda-feira (28). Ainda não há informações sobre a causa, nem a extensão das chamas.


Detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros e às Polícias Civil e Militar. Até a publicação deste texto, as corporações ainda não haviam se manifestado.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Estradas

BR 262 é interditada para remoção de ônibus envolvido em tragédia no ES

Publicado em 28/09/2026 às 17:20

A BR 262 foi totalmente interditada na tarde desta segunda-feira (28) para a remoção do ônibus que se envolveu em um acidente que matou três pessoas e deixou 45 feridas em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a operação de retirada do veículo foi finalizada às 14h30. O ônibus foi encaminhado para um pátio indicado pela empresa responsável pelo veículo.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Trânsito

Placa "Livre à Direita" promete melhorar acesso à Leste-Oeste em Cariacica

Publicado em 28/09/2026 às 13:59
Alteração em semáforo facilita acesso à Rodovia Leste Oeste Prefeitura de Cariacica

Os motoristas que trafegam pela Avenida Mário Gurgel, na altura do bairro São Francisco, em Cariacica, devem ficar atentos a uma mudança no fluxo viário ao lado do Supermercado Perim. A partir desta segunda-feira (28), a conversão à direita para quem vai acessar a Rodovia Leste-Oeste passa a ser livre, mesmo quando o semáforo estiver fechado para os veículos que seguem direto pela avenida.


Para alertar os motoristas sobre a mudança, foi colocada uma faixa com os dizeres "Livre à Direita. Prioridade Pedestre" no local. A medida visa reduzir a retenção de veículos na região e dar mais fluidez ao tráfego de grande porte, como ônibus e caminhões, que têm como destino a Leste-Oeste ou o Terminal de Campo Grande.


Quem pretende continuar a viagem reto pela Avenida Mário Gurgel deve manter o respeito normal à sinalização luminosa do semáforo.

Atenção para os pedestres

A alteração também exige nova rotina para quem atravessa a via a pé. A travessia de pedestres passou a ser controlada por botoeiras. Para que o sinal fique vermelho para os veículos e a travessia seja liberada com segurança, o pedestre precisará acionar manualmente o dispositivo instalado no local.


Mesmo com a conversão livre para os veículos, a legislação prevê que a preferência de passagem continua sendo dos pedestres. Agentes de Trânsito do município foram destacados para a região nos primeiros dias de adaptação a fim de orientar condutores e pedestres sobre o novo funcionamento.


*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira e edição de texto de Wanessa Scardua.

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Tentativa de feminicídio

Jovem é esfaqueada durante briga com namorado em São Mateus; homem é preso

Publicado em 28/09/2026 às 13:23

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada durante uma briga com o namorado, de 38, no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (27). Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante.


O homem relatou à PM que estava em um bar com a jovem e que, após ela discutir com outra mulher, os dois deixaram o local e seguiram para casa de carro. Ainda segundo o relato dele, durante o trajeto, a mulher teria puxado o volante do veículo, que era conduzido por ele, provocando uma colisão.


De acordo com o suspeito, a jovem desceu do carro bastante alterada e, após ele perder o controle emocional, pegou uma faca que estava no veículo e a atingiu. O homem foi encontrado no local, detido em flagrante e conduzido para a delegacia.


Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Caminhão de cerveja tomba no mesmo trecho de tragédia com ônibus no ES

Publicado em 28/09/2026 às 12:46
Caminhão de cerveja tomba em trecho onde acidente com ônibus matou 3 na BR 262
Caminhão carregado de cerveja tomba na BR 262 Crédito: Matheus Passos

Um caminhão carregado de cerveja tombou na manhã desta segunda-feira (28), no mesmo ponto da BR 262 onde um ônibus de excursão sofreu um acidente 13 horas antes, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente com o ônibus deixou três mortos e 45 feridos na noite de domingo (27).


Um caminhão-guincho estava no local para rebocar o ônibus quando, a alguns metros dali, o caminhão de cerveja também tombou. De acordo com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o motorista e outro homem estavam no veículo, mas não se feriram.


Segundo a PRF, o local é conhecido como Curva da Ferradura e possui muitos registros de acidentes envolvendo caminhões e carretas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fraturou a perna

Mulher fica ferida após carro capotar na Rodovia do Sol, em Guarapari

Publicado em 28/09/2026 às 11:52
Acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari
Acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari Leitor A Gazeta

Uma mulher de 42 anos ficou ferida após o carro em que estava capotar na manhã desta segunda-feira (28), na Rodovia do Sol, na região de Lameirão, em Guarapari. A vítima sofreu uma fratura na perna.


Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida por uma equipe da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Dois são presos com pistola, drogas e munições em operação em Jaguaré

Publicado em 28/09/2026 às 11:05
Operação aconteceu no Córrego da Cerejeira, zona rural do município
Segundo a Polícia Civil, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre o tráfico de drogas na região Divulgação PCES | Montagem A Gazeta

Dois homens foram presos durante uma operação das forças de segurança contra o tráfico de drogas na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (28). Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos uma pistola, grande quantidade de munições, drogas, dinheiro em espécie, um carro e uma motocicleta.


Segundo a Polícia Civil, havia mandados judiciais contra os dois homens presos, expedidos pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré. A operação foi realizada após um trabalho de inteligência que permitiu identificar e monitorar pessoas investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas na região.


O principal alvo da investigação, no entanto, não foi localizado. Segundo o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, ele é apontado pela corporação como um dos principais nomes da atuação do tráfico nas regiões Norte e Noroeste do Estado. As equipes continuam as buscas para localizá-lo.


A operação reúne as polícias Civil, Militar e Penal, além do Grupamento de Busca e Recaptura (Recap), e ainda está em andamento. Ao todo, quatro mandados de busca e apreensão foram expedidos, sendo que dois ainda estão pendentes de cumprimento. Os materiais apreendidos serão contabilizados e encaminhados para perícia. A investigação continua para reunir elementos que possam subsidiar o inquérito policial.

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As drogas estavam dentro de sacolas em uma área de mata

PM apreende mais de mil pinos de cocaína e pedras de crack em mata em Jaguaré

As equipes cumpriram 11 mandados judiciais de busca e apreensão, prisão e internação expedidos contra investigados ligados a uma facção que atua na região.

Operação contra tráfico e ataque a comércio de PM prende 5 em Jaguaré

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico

Guarda Municipal apreende mais de 20 kg de cocaína em área de mata em Cariacica

Publicado em 28/09/2026 às 10:50
GOC apreende mais de 21 quilos de cocaína e outros entorpecentes Guarda Municipal de Cariacica

Mais de 21 quilos de cocaína foram apreendidos no domingo (27)  em uma área de mata no bairro Itaquari, em Cariacica. A ação foi feita pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Cariacica.


Segundo a Guarda, a equipe foi acionada pela Polícia Militar após receber informações de que traficantes estariam escondendo drogas na região. Na ação, que contou com cães farejadores da corporação, foram recolhidos a cocaína e outros materiais ilícitos.  

Ao todo, foram apreendidos 21,2 quilos de cocaína, 4.500 pinos da mesma droga, 21 tabletes e 79 buchas de maconha, 221 pedras de crack, 17 unidades de skank, cinco frascos de lidocaína e dez frascos de fentanil. Ninguém foi conduzido durante a ocorrência. 

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Cláudio Victor, destacou a importância da atuação conjunta da Guarda Municipal com as demais forças de segurança e o uso dos cães de faro na localização de entorpecentes escondidos em áreas de difícil acesso. 

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Tragédia no ES

Veja quem são os mortos em acidente com ônibus de excursão na BR 262 em Ibatiba

Publicado em 28/09/2026 às 10:50
Douglas Rodrigues de Souza Gonçalves, 38 anos e Vera Lúcia de Andrade, 44 anos morreram no acidente em Ibatiba
Douglas Rodrigues de Souza Gonçalves, 38 anos, e Vera Lúcia de Andrade, de 44 anos, morreram no acidente em Ibatiba Reprodução

Douglas Rodrigues de Souza Oliveira, de 38 anos, Vera Lúcia de Andrade, de 44, e Maria Aparecida Martins Barbosa, de 54, são as três vítimas que morreram no acidente com um ônibus de excursão na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espirito Santo. A identificação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)


Douglas era o motorista do coletivo e morava em Contagem, em Minas Gerais. Vera e Maria Aparecida eram passageiras e moravam em Belo Horizonte. Segundo a PRF, Douglas e Vera morreram no local do acidente. Maria Aparecida chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.


O ônibus, que saiu de Contagem e retornava de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tombou no km 151 da BR 262, em um trecho conhecido como Curva da Ferradura, matando três pessoas e deixando outras 45 feridas. Os corpos foram encaminhados pela perícia da Polícia Científica para a Seção de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante. 

Do total de feridos, dois foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim: um homem de 39 anos com fratura na mandíbula e uma mulher de 34 anos com traumatismo craniano. Na Santa Casa de Misericórdia de Iúna, foram atendidas 25 vítimas no pronto socorro, em situação de urgência e emergência. Segundo o hospital, três delas foram tranferidos para unidades de referência na Grande Vitória, para onde tambem foram levados os demais feridos.


A Santa Casa de Iúna informou que alguns feridos atendidos no local já foram liberados pelos médicos, mas ficarão na unidade aguardando transporte enviado pela empresa responsável pelo ônibus ou por familiares. 


No Pronto Atendimento de Ibatiba, das 20 vítimas encaminhadas a unidade após o acidente, 10 foram transferidas para outras unidades de saúde. Cinco pessoas, entre elas, duas crianças seguem internadas. As demais foram liberadas. 

Segundo o chefe da delegacia da PRF de Viana, Marcel Haase, uma falha mecânica pode ter causado o tombamento do ônibus. Testemunhas relataram que o veículo teria perdido o freio ao passar pela chamada Curva da Ferradura, no km 151 da rodovia.


Haase ressaltou que a informação é preliminar e que a causa do acidente ainda será investigada. Uma equipe de perícia foi encaminhada ao local para analisar as circunstâncias do tombamento e apontar o que provocou o acidente.

Viagem era irregular, afirma ANTT

Procurada pela reportagem, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que ônibus envolvido no acidente trafegava de forma irregular no momento da tragédia.


Segundo a ANTT, o veículo (placa KJJ-3E79), de propriedade da empresa GOJ Transporte e Turismo Ltda., possuía Licença de Viagem aberta apenas para o trecho entre Santa Bárbara (MG) e São Paulo (SP). Ao passar pelo Espírito Santo, o coletivo descumpria o itinerário aprovado pela fiscalização federal.


Apesar da irregularidade no trajeto, a ANTT pontuou que o coletivo cumpria as exigências técnicas e legais de circulação: o Certificado de Segurança Veicular (CSV), a aferição do cronotacógrafo e o seguro contra acidentes estavam dentro da validade.


A constatação de rota não autorizada deve integrar o inquérito policial que apura as responsabilidades do acidente na rodovia federal, de acordo com a ANTT.


A Gazeta tenta contato com a empresa GOJ Transporte e Turismo Ltda. e deixa este espaço aberto para manifestações.

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Falha mecânica pode ter causado tombamento de ônibus com mortes na BR 262 em Ibatiba

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Acidente com ônibus de excursão deixa mortos e feridos na BR 262, em Ibatiba

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em São Torquato

Tradicional viaduto de Vila Velha passa por obras e ganha novo guarda-corpo

Publicado em 28/09/2026 às 10:03
Viaduto de São Torquato Prefeitura de Vila Velha

O tradicional viaduto de São Torquato, em Vila Velha, está passando por reforma. Os serviços incluem a substituição do antigo guarda-corpo de concreto por uma estrutura metálica, além da recuperação de trechos da passarela. 

Segundo a prefeitura, após as adequações o viaduto vai receber nova pintura. Ainda de acordo com a administração municipal, as melhorias também alcançam o entorno da estrutura, como a  pavimentação da Rua da Marina, na chegada à cidade, na área de orla que margeia a Baía de Vitória. O serviço contemplou um trecho de aproximadamente 120 metros de extensão por 7 metros de largura.

Localizado sobre a linha férrea em São Torquato, o viaduto é utilizado diariamente por moradores da região e foi alvo de reclamações nos últimos anos devido às condições da estrutura.


*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Pretendia revender

Jovem é preso após furtar pares de tênis de corrida em shopping de Vila Velha

Publicado em 28/09/2026 às 09:20
Homem é preso após furtar tênis em shopping de Vila Velha
Homem é preso após furtar tênis em shopping de Vila Velha Reprodução

Um jovem de 23 anos foi preso após furtar quatro pares de tênis de corrida, avaliados em R$ 1.749,96, de uma loja em um shopping no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite de sábado (26).


Segundo a Polícia MilitarJoão Vitor Machado da Silva comprou uma bermuda no estabelecimento e, ao tentar deixar a loja, o sistema antifurto foi acionado. Durante uma averiguação inicial, nenhum produto foi encontrado com ele. No entanto, o alarme continuou disparando.


Questionado por um segurança do shopping, o suspeito confessou que estava com os pares de tênis dentro de uma mochila.


Aos policiais militares que atenderam à ocorrência, o suspeito relatou que pretendia vender os calçados durante a 35ª edição da Dez Milhas Garoto, que foi realizada no domingo (27).


O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado em flagrante por furto mediante fraude e encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

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