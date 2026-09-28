Kassio reclama de interferência do STF, e Fachin deve levar caso de Nossa Senhora a plenário

Na manifestação enviada a Fachin, Kassio menciona a decisão do presidente do STF para frear a crise iniciada entre Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ao suspender medidas de colegas, Fachin afirmou haver um "quadro de conflitos e sobreposições processuais que configuram grave lesão à ordem pública".





Kassio pediu providências para manter as competências de cada corte, entre elas um filtro para controlar a distribuição de processos sobre temas eleitorais.





"É por essa via incremental – formalmente lícita, mas materialmente desestruturante – que se opera a erosão democrática, mediante o progressivo enfraquecimento das instituições incumbidas de assegurar a integridade do pleito", disse.





Também nesta segunda, Kassio esteve com Fachin em uma reunião agendada desde a semana passada, mas, como mostrou a Folha, o presidente do TSE aproveitaria os acontecimentos dos últimos dias para manifestar sua preocupação com uma possível escalada de tensões entre as duas cortes.





Na sexta (25), André Mendonça atendeu a um pedido da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) e determinou, pelo TSE, a remoção de conteúdos "notoriamente inverídicos" que apontavam para uma suposta intenção do candidato de retirar da santa o título de padroeira do Brasil.





A decisão foi derrubada por Dino dois dias depois, no domingo (27). O ministro afirmou não haver, nas postagens, "grau de certeza de ilicitude para extrair duríssimas consequências contra a liberdade de expressão e, em última análise, contra a própria liberdade religiosa".





Dino analisou um requerimento apresentado pelo ator Antônio Tabet, um dos perfis atingidos pela ordem de Mendonça, em um processo que tramitava em seu gabinete desde maio e que diz respeito não às eleições presidenciais, mas a um caso de censura a posts sobre a inelegibilidade do ex-deputado Deltan Dallagnol.





Nesse cenário, cresceu o incômodo de Kassio com o que entende ser uma postura indevida do Supremo sobre o TSE. Segundo ele, no documento encaminhado a Fachin, episódios do tipo "fragilizam a unidade de comando necessária à condução do processo eleitoral".





Segundo o presidente da corte eleitoral, o resultado de ministros do Supremo revisarem decisões do TSE é o risco de captura institucional do tribunal especializado no tema.





"Em período eleitoral, marcado por prazos exíguos e por efeitos de difícil reversão, a instabilidade decisória gera insegurança jurídica, estimula a litigância estratégica perante a instância percebida como mais favorável e compromete a previsibilidade das regras do jogo", afirma Kassio.