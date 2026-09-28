Inglês no Enem: veja o que faz diferença na preparação e no momento da prova

Os candidatos com nível avançado em inglês devem tomar cuidado com o excesso de confiança. O erro mais recorrente desse perfil é marcar a opção com base em conhecimentos prévios sobre o tema abordado , sem checar a informação exata exigida pelo enunciado ou caindo nas chamadas alternativas distratoras ou pegadinhas. Já os alunos com menor domínio do inglês devem ficar atentos às pistas dentro da prova e manter a calma. O enunciado em português, os cognatos, as imagens e a formatação ajudam a construir uma leitura mesmo quando parte do vocabulário ainda é desconhecida.