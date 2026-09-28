EstúdioCast: São Mateus recebe a 2ª edição da Feira Internacional do Café Conilon

A produção de café conilon tem um papel importante na economia capixaba, sendo responsável por 38% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O Espírito Santo também responde por, aproximadamente, 70% da produção nacional.
Para ampliar o olhar sobre outros setores que ajudam a movimentar esse setor, o Estado vai receber a segunda edição da Feira Internacional do Café Conilon (FICC), de 8 a 10 de outubro, em São Mateus. O evento vai abordar questões como logística, infraestrutura, comércio exterior e atração de investimentos. A feira vai receber, ainda, diversas entidades da cadeia cafeeira e de outros setores, incluindo a Nova ES, a Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo.
Para falar sobre a feira e a cafeicultura no Espírito Santo, o EstúdioCast recebeu o curador da FICC, Marcus Magalhães, e a gerente de Inteligência e Projetos da Nova ES, Christiane Vargas.
Assista ao episódio completo para saber mais!
- Data: 8 a 10 de outubro
- Local: Área anexa ao Sesc - São Mateus - ES
- Entrada gratuita
- Site: ficconilon.com.br
- Instagram: @ficconilon