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EstúdioCast: São Mateus recebe a 2ª edição da Feira Internacional do Café Conilon

Evento vai receber entidades e representantes da cadeia cafeeira e de outros setores, para debater a produção de café e outros segmentos que ajudam a movimentar a economia regional

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 19:00

FICC

FICC

Publicado em 

28 set 2026 às 19:00

A produção de café conilon tem um papel importante na economia capixaba, sendo responsável por 38% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O Espírito Santo também responde por, aproximadamente, 70% da produção nacional. 


Para ampliar o olhar sobre outros setores que ajudam a movimentar esse setor, o Estado vai receber a segunda edição da Feira Internacional do Café Conilon (FICC), de 8 a 10 de outubro, em São Mateus. O evento vai abordar questões como logística, infraestrutura, comércio exterior e atração de investimentos. A feira vai receber, ainda, diversas entidades da cadeia cafeeira e de outros setores, incluindo a Nova ES, a Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo.


Para falar sobre a feira e a cafeicultura no Espírito Santo, o EstúdioCast recebeu o curador da FICC, Marcus Magalhães, e a gerente de Inteligência e Projetos da Nova ES, Christiane Vargas.


Assista ao episódio completo para saber mais!

Para falar sobre a Feira Internacional do Café Conilon e a cafeicultura no Espírito Santo, o EstúdioCast recebeu o curador da FICC, Marcus Magalhães, e a gerente de Inteligência e Projetos da Nova ES, Christiane Vargas.
Para falar sobre a Feira Internacional do Café Conilon e a cafeicultura no Espírito Santo, o EstúdioCast recebeu o curador da FICC, Marcus Magalhães, e a gerente de Inteligência e Projetos da Nova ES, Christiane Vargas. Philipe Ferreira
Feira Internacional do Café Conilon 2026 (FICC)

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Café Conilon Café capixaba São Mateus
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