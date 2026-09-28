Bullying na adolescência pode deixar marcas emocionais que persistem na vida adulta

“Existe uma tendência de esperar que a vítima diga claramente que está sofrendo. Nem sempre um adolescente consegue transformar seu sofrimento em um relato coeso. Pode haver medo de um acolhimento inadequado dos pais, mas também vergonha. Ao contar que está sendo diminuído ou humilhado, o adolescente pode temer que esse relato altere a forma como ele é visto em casa. O sofrimento, então, pode aparecer lateralmente, por meio do afastamento, da insegurança ou de uma mudança na forma de se relacionar com o mundo”, afirma.