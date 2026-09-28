Quaest: maioria não sabe quem apoia quem na corrida pelo governo do ES

A Quaest foi às ruas entre os dias 21 e 24 de setembro entrevistar os eleitores do Espírito Santo sobre as eleições de 2026. Faltando pouco para a votação, uma das constatações do levantamento é que nem a metade dos eleitores sabe quem são os principais apoiadores dos candidatos ao governo estadual.
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Aparentemente, o que falta é as pessoas descobrirem quem é o apoiado, embora isso tenha sido amplamente divulgado.
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