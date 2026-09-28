Quaest: maioria não sabe quem apoia quem na corrida pelo governo do ES

A Quaest foi às ruas entre os dias 21 e 24 de setembro entrevistar os eleitores do Espírito Santo sobre as eleições de 2026. Faltando pouco para a votação, uma das constatações do levantamento é que nem a metade dos eleitores sabe quem são os principais apoiadores dos candidatos ao governo estadual.





Dessa forma, podemos inferir que tais apoios não fazem assim tanta diferença. Vejamos:









> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui A pergunta da Quaest foi: "Quem vai ser o candidato apoiado por cada um dos nomes para governador em 2026?".





Em agosto, na pesquisa anterior feita pelo instituto no estado, 27% responderam que o candidato apoiado pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB) é o governador Ricardo Ferraço (MDB).





Agora, esse percentual cresceu consideravelmente, foi para 37%.





Mas 58% não souberam responder quem é o candidato de Casagrande.

