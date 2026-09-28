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Letícia Gonçalves

Quaest: maioria não sabe quem apoia quem na corrida pelo governo do ES

Um exemplo: 58% não sabem dizer quem é o candidato apoiado por Casagrande

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 19:43

Públicado em 

28 set 2026 às 19:43
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão em sabatinas realizadas em A Gazeta
Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão em sabatinas realizadas em A Gazeta Reprodução A Gazeta, Ricardo Medeiros, Carlos Alberto Silva

A Quaest foi às ruas entre os dias 21 e 24 de setembro entrevistar os eleitores do Espírito Santo sobre as eleições de 2026. Faltando pouco para a votação, uma das constatações do levantamento é que nem a metade dos eleitores sabe quem são os principais apoiadores dos candidatos ao governo estadual.


Dessa forma, podemos inferir que tais apoios não fazem assim tanta diferença. Vejamos:

A pergunta da Quaest foi: "Quem vai ser o candidato apoiado por cada um dos nomes para governador em 2026?".

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Em agosto, na pesquisa anterior feita pelo instituto no estado, 27% responderam que o candidato apoiado pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB) é o governador Ricardo Ferraço (MDB). 

Agora, esse percentual cresceu consideravelmente, foi para 37%.

Mas 58% não souberam responder quem é o candidato de Casagrande.

A campanha do emedebista é bastante calcada na imagem do ex-governador, na continuidade, no "mesmo rumo e no mesmo ritmo".

Os dois estão quase sempre juntos em aparições públicas.

Mas todo o esforço em peças de propaganda, nas redes sociais etc., não foi suficiente para informar a maioria dos eleitores sobre esse fato.

Quem vai ser o candidato apoiado por cada um dos nomes para governador em 2026?
Quem vai ser o candidato apoiado por cada um dos nomes para governador em 2026? Reprodução/Quaest
Ricardo, diga-se de passagem, foi vice de Casagrande de 2023 até abril de 2026 e ganhou mais visibilidade ao assumir o comando do Palácio Anchieta, a partir do dia 2 de abril.

Mesmo assim, frise-se: 58% não sabem dizer quem é o candidato apoiado por Casagrande.

É um dado ruim para Ricardo, considerando que a campanha já está na reta final e boa parte das pessoas ainda não percebeu o laço quase umbilical que o une ao ex-governador.

A Quaest de setembro também mostra que 62% dos eleitores avaliam que Casagrande merece eleger o sucessor, ou seja, merece que o candidato apoiado por ele seja eleito.

Aparentemente, o que falta é as pessoas descobrirem quem é o apoiado, embora isso tenha sido amplamente divulgado.

O CANDIDATO DO FLÁVIO BOLSONARO

Já o candidato ao governo do Espírito Santo apoiado pelo presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) é o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).

O próprio Flávio declarou isso quando esteve em Vitória, em julho. Pazolini também apoia o senador do Rio de Janeiro na corrida pelo Palácio do Planalto.

Mas, de acordo com dados da Quaest, apenas 28% dos eleitores sabem que o candidato de Flávio no Espírito Santo é o ex-prefeito.

Em agosto, eram apenas 17%. Então já houve a ampliação do conhecimento a respeito dessa informação.

Mas, mais uma vez, o percentual do desconhecimento é maior: 67% não sabem dizer quem é o candidato do filho de Jair Bolsonaro.

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É preciso observar que Pazolini não faz questão de destacar a aliança com Flávio.

Não usou a imagem do candidato à Presidência da República no horário eleitoral e nunca menciona o aliado espontaneamente em discursos ou entrevistas.

O CANDIDATO DO LULA

Helder Salomão (PT), por sua vez, faz questão de destacar que faz parte do "Time do Lula", aparece ao lado do presidente na TV e cita frequentemente o nome do líder petista.

Mas 58% dos entrevistados pela Quaest não sabem que Helder é o candidato de Lula no Espírito Santo.

Outros 34% sabem, o que é um avanço em relação à pesquisa de agosto, quando o percentual era de 21%.

FALTA DE INTERESSE

Por que será que as pessoas não sabem de coisas tão básicas?

Uma pista está no próprio levantamento da Quaest: em meio à reta final da campanha eleitoral, 42% dos eleitores disseram estar "pouco interessados" na eleição; 25% estão "nada interessados" e só 33% se disseram "muito interessados".

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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