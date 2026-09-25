Quaest: Ricardo tem 33%; Pazolini, 31%; e Helder, 12% na corrida pelo governo do ES

O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto na disputa pelo governo do Espírito Santo, conforme revela a pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (25).
No segundo levantamento realizado a pedido da TV Gazeta, o emedebista é citado por 33% dos entrevistados, enquanto Pazolini recebe 31% das menções na consulta estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Eles estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
O deputado federal Helder Salomão (PT), por sua vez, é mencionado por 12% dos entrevistados. Rafael Demuner (UP) e Breno Barcelos (Missão) registram, cada um, 1% das intenções de voto.
Em comparação com o primeiro levantamento da TV Gazeta, divulgado em 27 de agosto, Ricardo Ferraço oscilou negativamente dois pontos percentuais dentro da margem, uma vez que na ocasião ele foi citado por 35% dos entrevistados.
Já Pazolini oscila positivamente três pontos percentuais, saindo de 28% para 31% das menções. Helder, por sua vez, varia positivamente dois pontos percentuais. Rafael Demuner tinha 1% e permanece com o mesmo percentual no levantamento mais recente. Breno Barcelos tinha 2% e agora tem 1%.
Eleições 2026
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.
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