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Eleições 2026

Quaest: Ricardo tem 33%; Pazolini, 31%; e Helder, 12% na corrida pelo governo do ES

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (25) é o segundo sobre corrida eleitoral para o Executivo estadual desde o início da campanha

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 19:13

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

25 set 2026 às 19:13
Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT) disputam eleições para o governo do ES Arte AG

O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto na disputa pelo governo do Espírito Santo, conforme revela a pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (25). 


No segundo levantamento realizado a pedido da TV Gazeta, o emedebista é citado por 33% dos entrevistados, enquanto Pazolini recebe 31% das menções na consulta estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Eles estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. 


O deputado federal Helder Salomão (PT), por sua vez, é mencionado por 12% dos entrevistados. Rafael Demuner (UP) e Breno Barcelos (Missão) registram, cada um, 1% das intenções de voto.

 

Em comparação com o primeiro levantamento da TV Gazeta, divulgado em 27 de agosto, Ricardo Ferraço oscilou negativamente dois pontos percentuais dentro da margem, uma vez que na ocasião ele foi citado por 35% dos entrevistados. 


Já Pazolini oscila positivamente três pontos percentuais, saindo de 28% para 31% das menções. Helder, por sua vez, varia positivamente dois pontos percentuais. Rafael Demuner tinha 1% e permanece com o mesmo percentual no levantamento mais recente. Breno Barcelos tinha 2% e agora tem 1%.                                                                                                               

Cenário espontâneo
O empate entre Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini se mantém no cenário espontâneo da pesquisa, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados.

Nesse recorte, Pazolini tem 16% das menções, apresentando crescimento de seis pontos percentuais em comparação com a pesquisa divulgada em 27 de agosto. 

Ricardo Ferraço é citado por 14% dos entrevistados, registrando crescimento de cinco pontos percentuais em comparação à pesquisa do mês passado. Helder Salomão tinha 3% e agora tem 5%. Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) continuam sem pontuar como na última rodada. Outros nomes permanecem com 2%.

Eleições 2026

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.

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