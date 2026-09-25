Quaest: Ricardo tem 33%; Pazolini, 31%; e Helder, 12% na corrida pelo governo do ES

O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto na disputa pelo governo do Espírito Santo, conforme revela a pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (25).





No segundo levantamento realizado a pedido da TV Gazeta, o emedebista é citado por 33% dos entrevistados, enquanto Pazolini recebe 31% das menções na consulta estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Eles estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.





O deputado federal Helder Salomão (PT), por sua vez, é mencionado por 12% dos entrevistados. Rafael Demuner (UP) e Breno Barcelos (Missão) registram, cada um, 1% das intenções de voto.

Em comparação com o primeiro levantamento da TV Gazeta, divulgado em 27 de agosto, Ricardo Ferraço oscilou negativamente dois pontos percentuais dentro da margem, uma vez que na ocasião ele foi citado por 35% dos entrevistados.





Já Pazolini oscila positivamente três pontos percentuais, saindo de 28% para 31% das menções. Helder, por sua vez, varia positivamente dois pontos percentuais. Rafael Demuner tinha 1% e permanece com o mesmo percentual no levantamento mais recente. Breno Barcelos tinha 2% e agora tem 1%.