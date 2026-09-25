Rejeição para governo do ES: Helder tem 34%; Ricardo, 32%; e Pazolini, 24%, diz Quaest

O deputado federal Helder Salomão (PT) e o governador Ricardo Ferraço (MDB) continuam tecnicamente empatados no índice de rejeição entre os eleitores, na disputa pelo governo do Espírito Santo, conforme revela a pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (25).





No segundo levantamento realizado a pedido da TV Gazeta, 34% dos entrevistados declararam que não votam no petista e 32% não escolhem o emedebista. Helder manteve o percentual da primeira consulta, enquanto Ricardo oscilou dois pontos percentuais para cima. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.





Na sequência, está o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 24%, uma diferença de dois pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, quando marcou 22% de rejeição. O candidato Breno Barcelos (Missão) passou de 8% para 11% e Rafael Demuner (UP), de 6% para 9%.





Entre os três candidatos mais bem posicionados na pesquisa, Helder continua sendo o que é menos conhecido pelos eleitores. Dos entrevistados, 48% não sabem quem é o petista, enquanto 32% desconhecem Pazolini e 22%, Ricardo.