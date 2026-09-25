Rejeição para governo do ES: Helder tem 34%; Ricardo, 32%; e Pazolini, 24%, diz Quaest

O deputado federal Helder Salomão (PT) e o governador Ricardo Ferraço (MDB) continuam tecnicamente empatados no índice de rejeição entre os eleitores, na disputa pelo governo do Espírito Santo, conforme revela a pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (25).
No segundo levantamento realizado a pedido da TV Gazeta, 34% dos entrevistados declararam que não votam no petista e 32% não escolhem o emedebista. Helder manteve o percentual da primeira consulta, enquanto Ricardo oscilou dois pontos percentuais para cima. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Na sequência, está o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 24%, uma diferença de dois pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, quando marcou 22% de rejeição. O candidato Breno Barcelos (Missão) passou de 8% para 11% e Rafael Demuner (UP), de 6% para 9%.
Entre os três candidatos mais bem posicionados na pesquisa, Helder continua sendo o que é menos conhecido pelos eleitores. Dos entrevistados, 48% não sabem quem é o petista, enquanto 32% desconhecem Pazolini e 22%, Ricardo.
Esta é a segunda pesquisa realizada pela Quaest a pedido da TV Gazeta após o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além da sondagem publicada nesta sexta, o calendário prevê mais um levantamento no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.
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