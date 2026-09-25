Quaest: Rose, Contarato e Maguinha são os mais rejeitados na disputa pelo Senado no ES

Levantamento Quaest sobre as Eleições 2026 no Espírito Santo mostra que Rose de Freitas (MDB), Fabiano Contarato (PT) e Maguinha Malta (PL) são os candidatos mais rejeitados pelos capixabas para ocupar uma cadeira no Senado. A pesquisa divulgada nesta sexta-feira (25) foi contratada pela TV Gazeta e é a segunda consulta à população realizada após o início da campanha.
Neste recorte da pesquisa, avaliam-se o potencial de voto, o conhecimento do eleitor sobre um possível candidato e qual dos nomes é o mais rejeitado.
Entre os 11 nomes que disputam as duas vagas a que o Estado tem direito no Senado, a ex-senadora Rose de Freitas é a mais rejeitada: 45% dos entrevistados não votam nela de jeito nenhum. Outros 29% dos entrevistados a têm como possível escolha para o cargo, enquanto 26% dizem não conhecê-la.
No último levantamento, divulgado em 27 de agosto, Rose era rejeitada por 48% do eleitorado, desconhecida por 25% e potencialmente escolhida por 27%.
Já Fabiano Contarato segue rejeitado por 36% dos entrevistados, mesmo índice da Quaest anterior. Outros 37% dos eleitores ouvidos dizem não conhecer o candidato (eram 40%), enquanto 27% o têm como opção de voto (eram 24%).
Em seguida, empatada tecnicamente com o petista, aparece Maguinha Malta (PL), em quem 32% das pessoas consultadas não votariam de jeito nenhum. No levantamento anterior, a candidata era rejeitada por 29%.
Mantiveram os mesmos índices de rejeição Renato Casagrande (PSB), 29%; Marcos do Val (Avante), 28%; e Sérgio Meneguelli (PSD), 27%. Rodney Miranda (PRTB) empata tecnicamente com esses três, tendo 25% de rejeição (os que não votariam nele no levantamento anterior eram 23%).
Além da sondagem publicada nesta sexta, o calendário prevê ainda mais um levantamento no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.
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