Quaest: Rose, Contarato e Maguinha são os mais rejeitados na disputa pelo Senado no ES

Entre os 11 nomes que disputam as duas vagas a que o Estado tem direito no Senado, a ex-senadora Rose de Freitas é a mais rejeitada: 45% dos entrevistados não votam nela de jeito nenhum. Outros 29% dos entrevistados a têm como possível escolha para o cargo, enquanto 26% dizem não conhecê-la.





No último levantamento, divulgado em 27 de agosto, Rose era rejeitada por 48% do eleitorado, desconhecida por 25% e potencialmente escolhida por 27%.





Já Fabiano Contarato segue rejeitado por 36% dos entrevistados, mesmo índice da Quaest anterior. Outros 37% dos eleitores ouvidos dizem não conhecer o candidato (eram 40%), enquanto 27% o têm como opção de voto (eram 24%).





Em seguida, empatada tecnicamente com o petista, aparece Maguinha Malta (PL), em quem 32% das pessoas consultadas não votariam de jeito nenhum. No levantamento anterior, a candidata era rejeitada por 29%.





Mantiveram os mesmos índices de rejeição Renato Casagrande (PSB), 29%; Marcos do Val (Avante), 28%; e Sérgio Meneguelli (PSD), 27%. Rodney Miranda (PRTB) empata tecnicamente com esses três, tendo 25% de rejeição (os que não votariam nele no levantamento anterior eram 23%).





Além da sondagem publicada nesta sexta, o calendário prevê ainda mais um levantamento no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.