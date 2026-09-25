AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Quaest: Rose, Contarato e Maguinha são os mais rejeitados na disputa pelo Senado no ES

Pesquisa avalia o potencial de voto, o conhecimento do eleitor sobre os candidatos e quais são os nomes mais rejeitados

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 19:46

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

25 set 2026 às 19:46
Rose de Freitas (MDB), Fabiano Contarato (PT) e Maguinha Malta (PL) são candidatos ao Senado.
Rose de Freitas (MDB), Fabiano Contarato (PT) e Maguinha Malta (PL) são candidatos ao Senado Arte AG

Levantamento Quaest sobre as Eleições 2026 no Espírito Santo mostra que Rose de Freitas (MDB), Fabiano Contarato (PT) e Maguinha Malta (PL) são os candidatos mais rejeitados pelos capixabas para ocupar uma cadeira no Senado. A pesquisa divulgada nesta sexta-feira (25) foi contratada pela TV Gazeta e é a segunda consulta à população realizada após o início da campanha. 


Neste recorte da pesquisa, avaliam-se o potencial de voto, o conhecimento do eleitor sobre um possível candidato e qual dos nomes é o mais rejeitado.

Entre os 11 nomes que disputam as duas vagas a que o Estado tem direito no Senado, a ex-senadora Rose de Freitas é a mais rejeitada: 45% dos entrevistados não votam nela de jeito nenhum. Outros 29% dos entrevistados a têm como possível escolha para o cargo, enquanto 26% dizem não conhecê-la. 


No último levantamento, divulgado em 27 de agosto, Rose era rejeitada por 48% do eleitorado, desconhecida por 25% e potencialmente escolhida por 27%.


Fabiano Contarato segue rejeitado por 36% dos entrevistados, mesmo índice da Quaest anterior. Outros 37% dos eleitores ouvidos dizem não conhecer o candidato (eram 40%), enquanto 27% o têm como opção de voto (eram 24%).


Em seguida, empatada tecnicamente com o petista, aparece Maguinha Malta (PL), em quem 32% das pessoas consultadas não votariam de jeito nenhum. No levantamento anterior, a candidata era rejeitada por 29%. 


Mantiveram os mesmos índices de rejeição Renato Casagrande (PSB), 29%; Marcos do Val (Avante), 28%; e Sérgio Meneguelli (PSD), 27%. Rodney Miranda (PRTB) empata tecnicamente com esses três, tendo 25% de rejeição (os que não votariam nele no levantamento anterior eram 23%).


Além da sondagem publicada nesta sexta, o calendário prevê ainda mais um levantamento no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.

Leia mais sobre Eleições 2026

2º turno: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 37% entre eleitores do ES, diz Quaest

Quaest: Rose, Contarato e Maguinha são os mais rejeitados na disputa pelo Senado no ES

Rejeição para governo do ES: Helder tem 34%; Ricardo, 32%; e Pazolini, 24%, diz Quaest

Casagrande tem 25%; Meneguelli, 11%; e Contarato e Maguinha, 9% para o Senado no ES, diz Quaest

Quaest no ES: Ricardo e Pazolini estão tecnicamente empatados no 2º turno

Quaest: Ricardo tem 33%; Pazolini, 31%; e Helder, 12% na corrida pelo governo do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Eleições Senado Federal Renato Casagrande Rose de Freitas Fabiano Contarato Sérgio Meneguelli Maguinha Malta Rodney Miranda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imagem de Moraes desembarcando de avião ligado a Vorcaro é verdadeira
Imagem de destaque
Amanhã é Dia de São Cosme e Damião: conheça 2 banhos energéticos para a data
Policial militar é arrastado por moto durante abordagem em Alegre
Policial militar é arrastado por moto durante abordagem em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados