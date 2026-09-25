Imagem de Moraes desembarcando de avião ligado a Vorcaro é verdadeira

Em março deste ano, a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, revelou por meio do cruzamento de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), que Alexandre de Moraes e Viviane Barci de Moraes haviam realizado oito viagens em aeronaves de empresas ligadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.





Em resposta à coluna, o gabinete de Alexandre de Moraes afirmou em abril que a matéria era “fantasiosa” e que suas afirmações eram “absolutamente falsas”. “O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel (cunhado de Daniel Vorcaro), a quem nem conhece”, completou.





Na mesma época, o escritório Barci de Moraes, de Viviane Barci, informou que contrata diferentes serviços de táxi aéreo e que, entre as empresas utilizadas, estava a Prime Aviation, ligada à Prime You, empresa associada a Vorcaro. O escritório afirmou que, nos voos realizados por seus integrantes, Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel não estavam presentes e que todos os valores eram pagos mediante compensação de honorários advocatícios, conforme os contratos firmados.





O escritório também declarou que nenhum de seus integrantes conhecia Zettel e que “jamais viajou em aviões de Daniel Vorcaro ou de Fabiano Zettel”. A nota ainda contestava as conclusões da reportagem, argumentando que os dados utilizados não permitiam identificar especificamente os passageiros dos voos.





Em setembro, porém, o colunista d’O Globo Lauro Jardim divulgou um vídeo da Aviation TV (AVTV) que mostra Alexandre de Moraes e Viviane Barci desembarcando no Aeroporto Santos Dumont após um voo realizado em um Legacy 650 de prefixo PP-NLR, aeronave pertencente à Prime You. A publicação foi apresentada como evidência de que o casal utilizou ao menos uma aeronave ligada ao grupo empresarial de Vorcaro.





Após a divulgação do vídeo, o escritório Barci de Moraes divulgou uma nova nota. Diferentemente da manifestação de março, o texto reconheceu que a Prime Aviation foi contratada em “determinadas ocasiões” e informou que, em alguns voos realizados pela empresa, Viviane Barci esteve acompanhada de Alexandre de Moraes.





O escritório reiterou que Vorcaro não estava presente nas viagens e afirmou que a contratação dos serviços seguia “critérios operacionais, sem “qualquer vínculo pessoal com os proprietários das aeronaves”. Também declarou que não possui contrato de prestação de serviços advocatícios com a Prime Aviation.