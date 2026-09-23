Justiça Eleitoral determina que prefeito de Cariacica tire do ar vídeo sobre Pazolini

A Justiça Eleitoral do Espírito Santo determinou que o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), retire de circulação um vídeo manipulado que atribui ao candidato ao governo do Estado Lorenzo Pazolini (Republicanos) uma declaração que ele não fez, a partir de recortes de debate realizado por uma TV.





A medida liminar estabelece ainda multa de R$ 5 mil por dia em caso de descumprimento, limitada a R$ 50 mil. A decisão, da desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, foi proferida na tarde desta quarta-feira (23), após representação da coligação "Paz Pra Viver Um Novo Tempo" (Republicanos/PL/Democrata) contra Sampaio.





A Justiça Eleitoral também determinou que o WhatsApp torne o arquivo indisponível em até 24 horas e impeça sua nova disponibilização na plataforma, dentro dos limites técnicos do serviço. Para a empresa, a multa em caso de descumprimento foi fixada em R$ 50 mil por dia, podendo chegar a R$ 250 mil.





Segundo o processo, o vídeo estava sendo compartilhado pelo prefeito de Cariacica em pelo menos 13 grupos de mensagens, inclusive alguns ligados diretamente à atuação do prefeito.





O material sob questionamento possui 38 segundos de duração e foi montado a partir de recortes de um debate entre candidatos ao governo do Estado. A peça continha uma moldura fixa com a manchete "Pazolini diz que moradores de Cariacica, Serra e Vila Velha vão pra Vitória roubar!" acompanhada do texto "absurdo!"





Contudo, o processo aponta que a comparação objetiva com a transcrição integral do debate demonstrou que a frase atribuída a Pazolini nunca foi dita por ele ou por qualquer outro participante. Na gravação original, ao explicar dados de segurança pública, o candidato destacou o fluxo diário de moradores de municípios vizinhos que vão à Capital para estudar ou "praticar atividades comerciais, compra e venda, comércio".





O Tribunal observou também que Cariacica, Serra e Vila Velha foram citadas por Pazolini em outro contexto, ao defender a integração das guardas municipais dessas cidades ao Ciodes. Esse trecho, no entanto, não constava na edição utilizada no vídeo.





A reportagem procurou o prefeito de Cariacica para se manifestar sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.