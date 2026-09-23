Por que governo Lula vê 'cavalo de Troia' em ação coordenada dos EUA e mais 14 países contra facções como PCC e CV

O comunicado também anunciou que o grupo fará uma consulta à Organização dos Estados Americanos (OEA), da qual o Brasil é membro, para avaliar a possível reativação do Tratado Interamericano de Assistência Mútua (Tiar), um mecanismo criado em 1948, que ficou conhecido como Tratado do Rio e que foi criado durante a Guerra Fria com o objetivo de "proteger" o continente americano do avanço da União Soviética. O texto previa que um ataque a um país do bloco seria considerado um ataque à toda a região.