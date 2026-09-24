Apartamento pega fogo no Jockey de Itaparica, em Vila Velha

Um apartamento pegou fogo no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, no fim da manhã desta quarta-feira (23). Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o incêndio começou no aparelho de ar-condicionado de um dos quartos.
A família que mora no imóvel não estava no local no momento do incêndio. Apenas um gato de estimação permanecia em um outro cômodo e não se feriu. O quarto foi consumido pelas chamas, que não chegaram a se espalhar para outras partes do imóvel em que o servidor público Adilson de Jesus Sousa mora com a esposa e o filho.
“Eu estava no trabalho quando o incêndio aconteceu. Mas segundo relato dos vizinhos, tem tido quedas de energia o dia todo", disse Adilson.
Foram os próprios vizinhos quem apagaram as chamas. Segundo moradores relataram ao repórter, o incêndio teria sido provado por um curto-circuito, que eles associam a uma intervenção realizada pela EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região.
Os moradores afirmam que a empresa estaria fazendo adequações na rede elétrica há cerca de dez dias e relataram que outros aparelhos elétricos queimaram em diferentes unidades do condomínio.
Segundo o jardineiro Eliezer Vieira, morador de um dos apartamentos, o fornecimento de energia foi interrompido por volta das 8h e, quando voltou, por volta das 10h, equipamentos começaram a queimar em algumas unidades.
“Quando ligaram, superaqueceu [os equipamentos de] todos os apartamentos. Deve ter pelo menos 20 televisões queimadas”, disse.
A Márcia, que também mora no condomínio com a filha, contou que ouviu os aparelhos queimando quando a energia voltou. “Quando eu fui esquentar comida para minha filha no micro-ondas, liguei o aparelho e aconteceu a mesma coisa: deu aquele estrondo e ele não ligou mais.”
Os moradores ainda disseram que foram orientados a registrar um boletim de ocorrência sobre as perdas. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a EDP informou que está averiguando o caso e que prestará as orientações necessárias aos clientes.
*Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta