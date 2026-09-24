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Chamas controladas

Apartamento pega fogo no Jockey de Itaparica, em Vila Velha

Fogo começou em aparelho de ar-condicionado; vizinhos relatam que outros eletrodomésticos também queimaram após oscilações de energia

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 21:09

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

23 set 2026 às 21:09
Incêndio destrói quarto de apartamento em Vila Velha
Incêndio atinge quarto de apartamento em Vila Velha Álvaro Guaresqui

Um apartamento pegou fogo no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, no fim da manhã desta quarta-feira (23). Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o incêndio começou no aparelho de ar-condicionado de um dos quartos. 


A família que mora no imóvel não estava no local no momento do incêndio. Apenas um gato de estimação permanecia em um outro cômodo e não se feriu. O quarto foi consumido pelas chamas, que não chegaram a se espalhar para outras partes do imóvel em que o servidor público Adilson de Jesus Sousa mora com a esposa e o filho.


“Eu estava no trabalho quando o incêndio aconteceu. Mas segundo relato dos vizinhos, tem tido quedas de energia o dia todo", disse Adilson.


Foram os próprios vizinhos quem apagaram as chamas. Segundo moradores relataram ao repórter, o incêndio teria sido provado por um curto-circuito, que eles associam a uma intervenção realizada pela EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região. 

Colchão danificado pelas chamas
Colchão danificado pelas chamas Álvaro Guaresqui

Os moradores afirmam que a empresa estaria fazendo adequações na rede elétrica há cerca de dez dias e relataram que outros aparelhos elétricos queimaram em diferentes unidades do condomínio.


Segundo o jardineiro Eliezer Vieira, morador de um dos apartamentos, o fornecimento de energia foi interrompido por volta das 8h e, quando voltou, por volta das 10h, equipamentos começaram a queimar em algumas unidades.


“Quando ligaram, superaqueceu [os equipamentos de] todos os apartamentos. Deve ter pelo menos 20 televisões queimadas”, disse.


A Márcia, que também mora no condomínio com a filha, contou que ouviu os aparelhos queimando quando a energia voltou. “Quando eu fui esquentar comida para minha filha no micro-ondas, liguei o aparelho e aconteceu a mesma coisa: deu aquele estrondo e ele não ligou mais.”


Os moradores ainda disseram que foram orientados a registrar um boletim de ocorrência sobre as perdas.  Procurada pela reportagem de A Gazeta, a EDP informou que está averiguando o caso e que prestará as orientações necessárias aos clientes.


*Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta

Gato que estava em outro cômodo do imóvel, no momento das chamas
Gato que estava em outro cômodo do imóvel, no momento das chamas Álvaro Guaresqui

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