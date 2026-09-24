Apartamento pega fogo no Jockey de Itaparica, em Vila Velha

Os moradores afirmam que a empresa estaria fazendo adequações na rede elétrica há cerca de dez dias e relataram que outros aparelhos elétricos queimaram em diferentes unidades do condomínio.





Segundo o jardineiro Eliezer Vieira, morador de um dos apartamentos, o fornecimento de energia foi interrompido por volta das 8h e, quando voltou, por volta das 10h, equipamentos começaram a queimar em algumas unidades.





“Quando ligaram, superaqueceu [os equipamentos de] todos os apartamentos. Deve ter pelo menos 20 televisões queimadas”, disse.





A Márcia, que também mora no condomínio com a filha, contou que ouviu os aparelhos queimando quando a energia voltou. “Quando eu fui esquentar comida para minha filha no micro-ondas, liguei o aparelho e aconteceu a mesma coisa: deu aquele estrondo e ele não ligou mais.”





Os moradores ainda disseram que foram orientados a registrar um boletim de ocorrência sobre as perdas. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a EDP informou que está averiguando o caso e que prestará as orientações necessárias aos clientes.





*Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta