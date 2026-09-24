Mãe ajuda polícia a identificar suspeitos de furto a joalheria em Marataízes

Três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos, foram apreendidos nesta quarta-feira (23) suspeitos de furtar uma joalheria em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 4h20, em um comércio de semijoias na Avenida Simão Soares, em Barra de Itapemirim, de onde foram levadas cerca de 100 peças, com prejuízo estimado em mais de R$ 10 mil. É o segundo furto sofrido pelo estabelecimento em menos de um ano.





A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens circularam ao longo da manhã e ajudaram na identificação dos envolvidos. A mãe de um dos envolvidos teve acesso às imagens das câmeras de videomonitoramento, reconheceu o filho e repassou a informação às forças de segurança.





Segundo a Guarda Municipal de Marataízes, os adolescentes atiraram uma pedra contra a vidraça da loja e, em pouco mais de 50 segundos, levaram diversos produtos do estabelecimento. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança.





A Polícia Civil informou que os três foram localizados durante a tarde, em vias públicas de Barra de Itapemirim, e conduzidos à delegacia. Eles foram apreendidos e autuados por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado.