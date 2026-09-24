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Furto

Mãe ajuda polícia a identificar suspeitos de furto a joalheria em Marataízes

Três adolescentes foram apreendidos; cerca de 100 peças foram levadas e parte dos produtos acabou recuperada

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 21:38

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

23 set 2026 às 21:38

Três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos, foram apreendidos nesta quarta-feira (23) suspeitos de furtar uma joalheria em Marataízes, no Sul do Espírito SantoSegundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 4h20, em um comércio de semijoias na Avenida Simão Soares, em Barra de Itapemirim, de onde foram levadas cerca de 100 peças, com prejuízo estimado em mais de R$ 10 mil. É o segundo furto sofrido pelo estabelecimento em menos de um ano.


A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens circularam ao longo da manhã e ajudaram na identificação dos envolvidos. A mãe de um dos envolvidos teve acesso às imagens das câmeras de videomonitoramento, reconheceu o filho e repassou a informação às forças de segurança.


Segundo a Guarda Municipal de Marataízes, os adolescentes atiraram uma pedra contra a vidraça da loja e, em pouco mais de 50 segundos, levaram diversos produtos do estabelecimento. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança.


A Polícia Civil informou que os três foram localizados durante a tarde, em vias públicas de Barra de Itapemirim, e conduzidos à delegacia. Eles foram apreendidos e autuados por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado.

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Parte dos objetos recuperado de furto em joalheria em Marataízes Crédito: Guarda Municipal de Marataizes

Durante as diligências, os policiais chegaram a uma residência no bairro Acapulco, onde parte das peças furtadas teria sido deixada. No imóvel, foram encontradas semijoias com etiquetas do estabelecimento alvo do furto. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por receptação.


Ainda durante a operação, outro adolescente foi apreendido nas proximidades da Rua Alda Messias da Hora, também em Barra de Itapemirim, com porções de substâncias semelhantes a crack e haxixe, além de dinheiro em espécie. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.


A Polícia Civil informou que parte dos produtos furtados foi recuperada e que as diligências continuam para localizar os demais itens e apurar a possível participação de outras pessoas no crime.

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