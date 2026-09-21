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Trânsito

Motociclista morre em acidente com carreta e carro na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em

21 set 2026 às 09:10

Um motociclista morreu na noite de domingo (20) após se envolver em um acidente com uma carreta e um Hyundai HB20 na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima pilotava uma Honda Biz. A carreta envolvida na ocorrência não foi localizada.


O acidente aconteceu no km 383, na localidade de Capim Angola. As circunstâncias da batida ainda não foram esclarecidas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o motociclista morreu no local. A perícia foi acionada às 23h27.


O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba também registrou a ocorrência e informou que a carreta não foi localizada. O tráfego no trecho foi liberado às 1h10 desta segunda-feira (21).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Clima

Primavera começa nesta terça-feira (22) com calor acima da média no ES

Publicado em 21/09/2026 às 08:42
Média de temperatura no Brasil durante a primavera de 2026
Média de temperatura no Brasil durante a primavera de 2026 Crédito: Climatempo

A primavera começa às 21h05 desta terça-feira (22) e segue até 21 de dezembro, com previsão de temperaturas acima da média e chuva abaixo do normal em boa parte do Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempoos dias quentes e ensolarados devem predominar no Estado ao longo da estação.


A preocupação com o calor é maior neste ano por causa da influência do El Niño, considerado pelos institutos de meteorologia o mais intenso já registrado pela ciência desde 1950. O fenômeno aumenta a possibilidade de ocorrência de temperaturas extremas e de novos recordes de calor.


O mapa divulgado pela Climatempo indica que boa parte do Espírito Santo deve ter temperaturas acima da média durante a primavera. Já com relação à chuva, a previsão é de precipitação um pouco abaixo da média. 

Média de chuva no Brasil durante a primavera de 2026
Média de chuva no Brasil durante a primavera de 2026 Crédito: Climatempo
Pontos de atenção especiais na primavera 2026:
  • O excesso de calor e a irregularidade da chuva poderão comprometer a produtividade em muitas áreas do Sudeste do Brasil.
  • Os agricultores devem ter atenção redobrada para a necessidade de irrigação especialmente no período inicial da implantação da nova safra de grãos.
  • O risco de ondas de calor aumenta bastante em outubro, especialmente na segunda quinzena, e continua elevado em novembro e em dezembro.
  • Aumento do risco de alastramento de focos de fogo por causa do excesso de calor, dias de baixa umidade e falta de chuva.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Norte do ES

Homem é morto a tiros e encontrado debaixo de motocicleta em Rio Bananal

Publicado em 20/09/2026 às 19:11

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros em Córrego São Francisco, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de sábado (19). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada sem vida debaixo de uma motocicleta. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou o óbito. 


Testemunhas contaram que ouviram vários disparos e, ao se aproximar, encontraram o rapaz caído, com a moto sobre o corpo. Os suspeitos estavam em outra moto, que foi atingido pelo veículo do jovem após ele ser baleado. Um vídeo mostra a dupla retirando a motocicleta e fugindo em seguida (veja acima).


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Rio Bananal e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.  


Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181. As informações passadas pela comunidade podem ser essenciais para o avanço das investigações.     

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Corpo é encontrado com pés e mãos amarrados às margens de rio em Cachoeiro

Adolescente é vítima de falso sequestro e família transfere dinheiro no ES

Equipe de campanha de deputada do ES é atingida por explosivo caseiro em Cachoeiro

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Sul do ES

Corpo é encontrado com pés e mãos amarrados às margens de rio em Cachoeiro

Publicado em 20/09/2026 às 18:56

O corpo de um homem foi encontrado com as mãos e os pés amarrados por uma corda na região conhecida como Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso foi registrado no início da tarde deste domingo (20). 


De acordo com a Polícia Militar (PM), moradores da região acionaram a corporação após encontrar o corpo, que tinha marcas de violência, às margens do Rio Itapemirim, abaixo da ponte.


O corpo já estava em avançado estado de decomposição, e não foi possível identificar a vítima.


A Polícia Científicas (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. A ocorrência estava em andamento e não foram divulgados mais detalhes. 

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Carro capota após colisão em cruzamento na Praia do Canto, em Vitória

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Extorsão

Adolescente é vítima de falso sequestro e família transfere dinheiro no ES

Publicado em 20/09/2026 às 18:50

Uma família viveu momentos de tensão na manhã deste domingo (20) após ser vítima de um golpe de falso sequestrono bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. 


Em entrevista concedida à repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul, o delegado Rômulo Carvalho Neto, da Polícia Civil (PC), relatou que suspeitos entraram em contato com uma adolescente pelo celular. Durante a ligação, uma mulher, se passando pela irmã dela, disse que a casa tinha sido invadida, que estava sendo mantida refém em um quarto e que a vítima precisava sair da residência, senão seria morta. Além disso, os criminosos pediram que ela não procurasse ninguém nem falasse com nenhum familiar.


Por meio de uma videochamada e da ferramenta de compartilhamento de tela, os criminosos monitoraram a adolescente. Depois que saiu de casa, orientaram a menina a dizer aos familiares que ela é que havia sido sequestrada e pedir que fizessem transferências bancárias. Diante da ameaça, a família realizou o pagamento. O valor não foi divulgado pela polícia. 

Posteriormente, a adolescente foi encontrada em uma padaria, ainda em contato telefônico com os criminosos, e a polícia foi acionada. Ela foi acolhida e levada à delegacia para prestar esclarecimentos. O delegado acredita que os suspeitos sejam de outro Estado e informou que parte do valor transferido já foi recuperada pela família. O caso será investigado.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Norte do ES

Carro capota e deixa uma pessoa morta e três feridas na BR 101 em Ibiraçu

Publicado em 20/09/2026 às 14:53
Carro capotado na manhã deste domingo (20), na BR 101, em Ibiraçu Leitor | A Gazeta

Um homem de 81 anos morreu e três ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar. O acidente ocorreu por volta das 10h deste domingo (20), no km 211 da BR 101, zona rural de Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo. As vítimas que ficaram feridas são o motorista, um homem de 67 anos, e duas mulheres, de 65 e 58. 


A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, informou que o tráfego foi totalmente interditado. Depois, foi iniciado o sistema pare e siga. O trânsito foi totalmente liberado às 13h57.


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima seria encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.


A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais detalhes, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Em caso de resposta, o texto será atualizado. 

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Criança atira no próprio braço ao manusear arma do tio PM em Guarapari

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Menino de 3 anos

Criança atira no próprio braço ao manusear arma do tio PM em Guarapari

Publicado em 20/09/2026 às 13:43

Um menino de 3 anos foi atingido por um tiro, na noite de sábado (19), no bairro Jabaraí, em Guarapari. A criança teria encontrado a arma do tio, um PM de 29 anos, e disparando acidentalmente contra o próprio braço.

O tio deixou a arma embaixo de uma toalha, sobre a cama, enquanto se arrumava para sair. Foi nesse momento que a criança encontrou a arma e atirou, ferindo-se acidentalmente. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, e já recebeu alta.


A Polícia Militar foi acionada após a criança dar entrada no hospital. No local, a arma do oficial foi apreendida, juntamente com o carregador e as munições, sendo conduzido pela PM até a Delegacia Regional de Guarapari.

Segundo a Polícia Civil, na delegacia, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por omissão de cautela na guarda de arma de fogo, prevista no artigo 13 da Lei nº 10.826/2003. O policial militar foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Imagem de Arquivo Ricardo Medeiros

No âmbito administrativo, a Polícia Militar informou que vai adotar as medidas cabíveis para apurar as circunstâncias do fato, inclusive quanto à guarda e ao acesso ao armamento institucional.


Com informações da TV Gazeta.

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Tráfico

Suspeito de tráfico é preso com drogas e mais de R$ 2,4 mil em Alegre

Publicado em 20/09/2026 às 13:07
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Suspeito de tráfico é preso com drogas e mais de R$ 2,4 mil em Alegre Crédito: Policia Civil

Um jovem de 23 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, na tarde de sábado (19), no bairro Vila Alta, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a PM, durante patrulhamento por volta das 16h, na Rua João Bravo, os militares abordaram o suspeito e encontraram com ele porções de maconha, cocaína e uma substância conhecida como “pak” (haxixe), além de R$ 2.412 em dinheiro e um aparelho celular.


 Ainda durante a ocorrência, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito. Em uma mochila foram encontrados um tablete e 18 porções de maconha, uma porção de “pak”, uma balança de precisão, R$ 17,95 em dinheiro e outro aparelho celular. Ao todo, segundo a PM, foram apreendidos  maconha, cocaína, porções de “pak”, material para enrolar as drogas, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 2.429,95 em dinheiro.


O suspeito foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso foi encaminhado para as providências cabíveis.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Tensão

Intenso tiroteio na madrugada assusta moradores de Serra Sede

Publicado em 20/09/2026 às 12:13

A madrugada deste domingo (20) foi de tensão para moradores do bairro Santo Antônio, na região de Serra Sede, em uma região próxima ao Jardim Botânico do Município, também conhecido como Horto Florestal. Por volta de 1h50, os moradores foram acordados com barulhos de tiros e acionaram a Polícia Militar. 

Inicialmente, a informação passada pelos moradores é de que os tiros foram trocados entre criminosos da região, até a Polícia Militar chegar ao local. A partir daí, a troca de tiros passou a ser contra a PM.


Moradores do bairro relataram ter ouvido mais de 100 disparos de armas de fogo durante a ação da PM no local.

Munições foram encontradas após confronto na Serra Leitor A Gazeta

Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi acionada para verificar disparos de arma de fogo no bairro Santo Antônio, na Serra. E, ao se aproximarem, os policiais foram recebidos a tiros por vários indivíduos que portavam armas longas e pistolas, sendo necessário repelir a agressão.


Após o confronto, os suspeitos fugiram e não foram localizados. Não houve registro de feridos.

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Educação do Campo

Inscrições até terça (22) para 160 vagas em cursos de Licenciatura na Ufes

Publicado em 20/09/2026 às 11:04
Vagas para cursos de Licenciatura em Educação do Campo na Ufes
Sâo 160 vagas para cursos de Licenciatura em Educação do Campo na Ufes Reprodução | Ufes

Termina nesta terça-feira (22) o prazo para se inscrever no processo seletivo dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ao todo, 160 vagas foram ofertadas pela instituição, 80 delas para Vitória e as outras 80 para São Mateus.


A inscrição deve ser feita por meio do link disponível no Portal de Seleções. O processo seletivo será realizado em uma etapa classificatória, por meio de prova de redação, que será aplicada nos campi de Goiabeiras e de São Mateus, na data provável de 11 de outubro. E as aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2027.

Vagas para três cursos!

- Linguagens (Língua Portuguesa, Artes, Literatura e Educação Física) - 40 vagas para Goiabeiras, em Vitória;

 

- Ciências Humanas e Sociais (Geografia, História, Sociologia e Filosofia) - 40 vagas para Goiabeiras, em Vitória, e 40 vagas para São Mateus; e


- Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) - 40 vagas para São Mateus.

Quem pode se inscrever?

As oportunidades se destinam preferencialmente a jovens e adultos residentes em comunidades do campo que concluíram ou estejam em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente.


E caso haja vagas remanescentes, elas serão ocupadas por pessoas que se enquadrarem nos seguintes perfis, de acordo com a ordem de classificação:

- Professores em exercício nas escolas do campo da rede pública que não possuam licenciatura na área de atuação;


- Professores ou outros profissionais da educação com atuação em experiências educacionais alternativas de educação do campo, vinculadas aos movimentos sociais ou sindicais do campo; e


- Professores ou outros profissionais da educação com atuação em programas governamentais que visem à ampliação do acesso à educação básica da população do campo.

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Maria da Penha

Foragido é preso após tentar se esconder atrás de bomba de combustível em posto no ES

Publicado em 20/09/2026 às 11:01

Um homem de 35 anos que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, foi preso na tarde de sábado (19) em Presidente Kennedy, também no Sul do Espírito Santo.


Segundo a PM, o homem foi flagrado por câmeras de videomonitoramento em atitude suspeita em um posto de combustíveis, no Centro da cidade. Uma equipe foi até o local para averiguar a situação e, ao perceber a presença dos agentes, o suspeito tentou se esconder atrás de uma bomba de combustível. 


Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem um revólver calibre 32, carregado com cinco munições intactas. Na consulta aos dados do suspeito, os agentes também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.


O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, foi arbitrada fiança, mas o valor não foi pago. Além disso, o mandado de prisão que estava em aberto foi cumprido. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerá à disposição da Justiça.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes

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