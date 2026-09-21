Motociclista morre em acidente com carreta e carro na BR 101 em Rio Novo do Sul

Um motociclista morreu na noite de domingo (20) após se envolver em um acidente com uma carreta e um Hyundai HB20 na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima pilotava uma Honda Biz. A carreta envolvida na ocorrência não foi localizada.





O acidente aconteceu no km 383, na localidade de Capim Angola. As circunstâncias da batida ainda não foram esclarecidas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o motociclista morreu no local. A perícia foi acionada às 23h27.





O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba também registrou a ocorrência e informou que a carreta não foi localizada. O tráfego no trecho foi liberado às 1h10 desta segunda-feira (21).