A tela que brilha e apaga o desejo

Vemos cotidianamente crianças e adolescentes imóveis, quase em transe diante dos gadgets. Não é cena de um futuro distópico. É o nosso presente, e o preço disso é silencioso.





Na psicanálise aprendemos que o sujeito se estrutura na falta. É a ausência que faz a criança desejar, perguntar e inventar, ingrediente fundamental para nossa humanidade. O bebê que chora e espera o colo aprende que o mundo responde, mas não imediatamente. Nessa espera nascer funções necessárias à vida coletiva.





A tela rouba algo mais precioso do que o tempo: o olhar que compartilhamos enquanto a vida acontece. O bebê se constitui no olhar do outro, daqueles que o nomeiam e reconhecem. Quando a tela toma esse lugar, a criança se aliena do próprio desejo. Não por acaso, o tema do congresso foi pathos, resistência e alienação. Sem o olhar do outro, passamos a nos bastar, criando uma sociedade individualista.





Autores como Julieta Jerusalinsky, Angela Baptista e Christian Dunker há anos se dedicam ao tema. Nossas crianças e adolescentes estão sendo intoxicados pela exposição diária a centenas de imagens que invadem o psiquismo em formação.





O resultado? Crianças que não brincam, não conversam, não suportam espera e não toleram estar com o outro. Adolescentes que não sabem o que sentem, porque nunca ficaram a sós com seus sentimentos e, para se sentirem vivos, se mutilam ou se tornam suscetíveis aos desafios da internet. E pais exaustos, que trocaram o colo pelo tablet, substituindo o mais importante na formação de novos sujeitos: atenção, limites, afeto e presença.







