O que o valor de R$ 1 trilhão em crédito imobiliário diz sobre o Brasil

E, quando mais compradores entram no mercado, aumenta a procura pelos imóveis.



Imagine um apartamento que hoje tem dois interessados. Com juros menores, amanhã ele pode ter cinco. Para o vendedor, muda tudo. Com mais gente querendo comprar, há menos motivo para dar desconto e mais facilidade para sustentar um preço maior.



Por isso, esperar juros menores não significa necessariamente fazer um negócio melhor.



Se você encontrou hoje um bom imóvel, conseguiu negociar bem e a prestação cabe com segurança no seu orçamento, pode fazer mais sentido aproveitar a oportunidade do que tentar adivinhar qual será o melhor momento dos juros.



Principalmente porque existe uma diferença importante entre o imóvel e o financiamento.



O preço que você paga pelo imóvel é aquele. Já a taxa do financiamento pode mudar ao longo do caminho.



Um financiamento imobiliário normalmente acompanha uma família por muitos anos. Mas isso não significa que a taxa contratada hoje precise acompanhá-la pelo mesmo período.



Se daqui a algum tempo as condições melhorarem e os bancos estiverem oferecendo juros menores, existe a possibilidade de renegociar ou fazer a portabilidade do financiamento para outra instituição.



Em outras palavras, você pode comprar bem hoje e melhorar o financiamento amanhã.



O que você não consegue fazer é voltar no tempo para comprar pelo preço de hoje um imóvel que valorizou ou recuperar uma boa oportunidade que deixou passar.



Talvez essa seja uma das principais mensagens por trás da marca de R$ 1 trilhão.



Crédito imobiliário não movimenta apenas dinheiro. Ele coloca compradores no mercado, permite que novos empreendimentos sejam construídos, gera empregos e ajuda a transformar as cidades.



E, se o movimento de queda dos juros continuar, essa engrenagem pode ganhar ainda mais força.



Por isso, para quem está pensando em comprar um imóvel, acompanhar a Selic é importante. Mas ela não deveria ser a única razão para comprar ou deixar de comprar.



A pergunta mais importante continua sendo muito mais simples:



É um bom imóvel? A prestação cabe no meu orçamento? Estou pagando um valor justo?



Se as três respostas forem positivas, esperar apenas por juros menores pode significar encontrar uma taxa melhor lá na frente — mas pagar mais caro pelo imóvel.



Afinal, ao longo de muitos anos, os juros podem mudar várias vezes.