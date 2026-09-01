Nova orla de Camburi transforma região e movimenta mercado imobiliário com lançamentos

Já para Rachel Menezes, presidente da MZI Incorporadora, o impacto de uma intervenção urbana desse porte não deve ser analisado somente sob a ótica dos imóveis. Segundo ela, quando espaços públicos são qualificados, as pessoas tendem a ocupar mais as ruas, caminhar, praticar atividades ao ar livre e permanecer mais tempo na região, o que pode fortalecer o comércio e estimular a chegada de novos empreendimentos - inclusive, a incorporadora está preparando um lançamento na região, o Brisa Barro Vermelho.