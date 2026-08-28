CasaCor Espírito Santo chega ao final em clima de celebração

Faltam poucos dias para o encerramento daquela que já é considerada a melhor edição da CasaCor Espírito Santo de todos os tempos. Esta não é apenas uma impressão minha, mas um consenso entre os visitantes. Ouvi, inclusive, de diversos arquitetos renomados que a mostra capixaba deste ano superou a de São Paulo em beleza e impacto.
Para quem ainda não teve a chance de conferir, fica aqui o meu convite. Além da oportunidade única de se despedir do antigo Hotel Porto do Sol — empreendimento fundado pelo meu pai que em breve será demolido —, o público encontrará ambientes deslumbrantes.
Sob o tema nacional "Mente e Coração", a mostra, liderada pela diretora e curadora Lígia Diniz, propõe um verdadeiro manifesto de arquitetura, memória e afeto à beira-mar. Com a maior área aberta e gratuita de sua história, o evento convida a comunidade a vivenciar um circuito gastronômico e de contemplação sem precedentes, servindo de palco para palestras, leilões de arte e shows nacionais.
Para celebrar essa história, realizaremos neste domingo (30), às 17h, no Auditório João Dalmácio, um encontro especial aberto ao público. O evento promoverá um mergulho profundo na trajetória do Hotel Porto do Sol com a participação dos palestrantes João Gualberto Vasconcellos e Emanuelle Araujo Teixeira.
Ao final, faremos uma mesa-redonda emocionante com diversos profissionais que trabalharam no hotel, compartilhando as histórias mais marcantes vividas durante a nossa gestão áurea. Venha relembrar e celebrar conosco.
Todos os espaços estão magníficos, mas destaco aqui alguns que ganharam meu coração — a começar, é claro, pelos que tive a honra de assinar junto às arquitetas Flávia e Letícia Abaurre:
Unindo meu olhar afetivo ao traço apurado das arquitetas Flávia e Letícia, o espaço foi desenhado sob a máxima de Maya Angelou: "Seu legado é cada vida que você toca".
O ambiente celebra o impacto de João Dalmácio na história das pessoas, mergulhando nas três facetas que o definiram: a precisão do Cartório, o pioneirismo da Hotelaria e a paixão vibrante pelo Flamengo. O projeto reflete sua personalidade por meio de design atemporal (como o mobiliário de Sérgio Rodrigues), cores rubro-negras e uma curadoria sensível de arte contemporânea.
Carregado de simbolismo, este projeto rende uma sofisticada homenagem póstuma ao idealizador do icônico hotel, resgatando o pioneirismo que revolucionou o turismo capixaba. O carpete vermelho remete à celebração e ao prestígio do antigo Centro de Convenções Revoada, que recebeu os eventos mais marcantes da nossa sociedade. Durante a mostra, o auditório e o lounge reafirmam sua vocação histórica como palcos de grandes encontros.
Marcela Grasselli e Kássio Fontoura celebram uma década de assinatura autoral com um pavilhão que sela o retorno do escritório à mostra. O projeto homenageia as três décadas da CasaCor ES, os 20 anos da galeria Matias Brotas e a trajetória dos profissionais. Investigando a morada como linguagem viva, o grande trunfo reside na refinada curadoria de arte contemporânea, com peças sob medida de nomes como Amílcar de Castro e José Bechara.
O veterano Sergio Paulo Rabello apresenta uma imersão de vanguarda que funde moda, arte e arquitetura. Inspirado no universo criativo do estilista Jay Boggo, o espaço exalta a conexão com os elementos naturais. O destaque tridimensional é o uso do revestimento Alocásia e da textura Sintonia, da Coleção Botânica assinada pelo estilista para a Placas do Brasil, tudo sob um impressionante teto de vidro estrutural.
Uma tentativa delicada de eternizar o afeto através da arquitetura. Inspirado na mãe da arquiteta, o ambiente pulsa como um refúgio de alma quente, onde a madeira envolve como colo e as texturas carregam o tempo. Em uma paleta de tons terrosos e verdes desbotados, a cristaleira revestida em floral evoca a delicadeza feminina, provando que a arquitetura é sobre o que as paredes guardam.
Toda travessia começa no lugar onde mente e coração se encontram. A arquiteta e paisagista assina um exuberante refúgio concebido como manifesto sobre as jornadas da mulher contemporânea. O layout propõe uma experiência fluida de desaceleração através de um potente percurso botânico, composto por uma oliveira ancestral e um orquidário com mais de 200 espécies.
No coração do espaço, o sagrado manifesta-se em um oratório com uma rara imagem barroca de Nossa Senhora dos Remédios. O mobiliário traz corda náutica e curadoria de arte assinada por mim.