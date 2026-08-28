AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Últimos dias

CasaCor Espírito Santo chega ao final em clima de celebração

Neste domingo, um encontro aberto ao público vai promover um mergulho profundo na trajetória do Hotel Porto do Sol

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 13:49

Públicado em 

28 ago 2026 às 13:49
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello Isabela Castello
LOUNGE JD - ISABELA CASTELLO, FLAVIA ABAURRE E LETICIA ABAURRE
Lounge JD celebra o impacto de João Dalmácio na história das pessoas Cloves Louzada/Divulgação

Faltam poucos dias para o encerramento daquela que já é considerada a melhor edição da CasaCor Espírito Santo de todos os tempos. Esta não é apenas uma impressão minha, mas um consenso entre os visitantes. Ouvi, inclusive, de diversos arquitetos renomados que a mostra capixaba deste ano superou a de São Paulo em beleza e impacto.


Para quem ainda não teve a chance de conferir, fica aqui o meu convite. Além da oportunidade única de se despedir do antigo Hotel Porto do Sol — empreendimento fundado pelo meu pai que em breve será demolido —, o público encontrará ambientes deslumbrantes. 


Sob o tema nacional "Mente e Coração", a mostra, liderada pela diretora e curadora Lígia Diniz, propõe um verdadeiro manifesto de arquitetura, memória e afeto à beira-mar. Com a maior área aberta e gratuita de sua história, o evento convida a comunidade a vivenciar um circuito gastronômico e de contemplação sem precedentes, servindo de palco para palestras, leilões de arte e shows nacionais.


Para celebrar essa história, realizaremos neste domingo (30), às 17h, no Auditório João Dalmácio, um encontro especial aberto ao público. O evento promoverá um mergulho profundo na trajetória do Hotel Porto do Sol com a participação dos palestrantes João Gualberto Vasconcellos e Emanuelle Araujo Teixeira. 


Ao final, faremos uma mesa-redonda emocionante com diversos profissionais que trabalharam no hotel, compartilhando as histórias mais marcantes vividas durante a nossa gestão áurea. Venha relembrar e celebrar conosco.


Todos os espaços estão magníficos, mas destaco aqui alguns que ganharam meu coração — a começar, é claro, pelos que tive a honra de assinar junto às arquitetas Flávia e Letícia Abaurre:

Lounge JD: por Isabela Castello, Flávia Abaurre e Letícia Abaurre

Unindo meu olhar afetivo ao traço apurado das arquitetas Flávia e Letícia, o espaço foi desenhado sob a máxima de Maya Angelou: "Seu legado é cada vida que você toca"


O ambiente celebra o impacto de João Dalmácio na história das pessoas, mergulhando nas três facetas que o definiram: a precisão do Cartório, o pioneirismo da Hotelaria e a paixão vibrante pelo Flamengo. O projeto reflete sua personalidade por meio de design atemporal (como o mobiliário de Sérgio Rodrigues), cores rubro-negras e uma curadoria sensível de arte contemporânea.

Auditório João Dalmácio: por Isabela Castello, Flávia Abaurre e Letícia Abaurre
AUDITÓRIO JOÃO DALMÁCIO DE ISABELA CASTELLO, FLAVIA E LETICIA ABAURRE
Auditório João Dalmácio rende uma sofisticada homenagem póstuma ao idealizador do Hotel Porto do Sol FelipeAraújo/Divulgação

Carregado de simbolismo, este projeto rende uma sofisticada homenagem póstuma ao idealizador do icônico hotel, resgatando o pioneirismo que revolucionou o turismo capixaba. O carpete vermelho remete à celebração e ao prestígio do antigo Centro de Convenções Revoada, que recebeu os eventos mais marcantes da nossa sociedade. Durante a mostra, o auditório e o lounge reafirmam sua vocação histórica como palcos de grandes encontros.

Arte Habita: por Fontoura Grasselli Arquitetura
ARTE HABITA DE FONTOURA GRASSELLI ARQUITETURA
Arte Habita homenageia as três décadas da CasaCor ES FelipeAraújo/Divulgação

Marcela Grasselli e Kássio Fontoura celebram uma década de assinatura autoral com um pavilhão que sela o retorno do escritório à mostra. O projeto homenageia as três décadas da CasaCor ES, os 20 anos da galeria Matias Brotas e a trajetória dos profissionais. Investigando a morada como linguagem viva, o grande trunfo reside na refinada curadoria de arte contemporânea, com peças sob medida de nomes como Amílcar de Castro e José Bechara.

Loft do Artista Placas do Brasil: por Sergio Paulo Rabello
LOFT DO ARTISTA PLACAS DO BRASIL DE SERGIO PAULO RABELLO
O ambiente Loft do Artista Placas do brasil foi inspirado no universo criativo do estilista Jay Boggo FelipeAraújo/Divulgação

O veterano Sergio Paulo Rabello apresenta uma imersão de vanguarda que funde moda, arte e arquitetura. Inspirado no universo criativo do estilista Jay Boggo, o espaço exalta a conexão com os elementos naturais. O destaque tridimensional é o uso do revestimento Alocásia e da textura Sintonia, da Coleção Botânica assinada pelo estilista para a Placas do Brasil, tudo sob um impressionante teto de vidro estrutural.

Living Maria: por Cris Locatelli
LIVING MARIA_CRIS LOCATELLI
O Living Maria foi inspirado na mãe da arquiteta Cris Locatelli Bruno Barreto/Divulgação

Uma tentativa delicada de eternizar o afeto através da arquitetura. Inspirado na mãe da arquiteta, o ambiente pulsa como um refúgio de alma quente, onde a madeira envolve como colo e as texturas carregam o tempo. Em uma paleta de tons terrosos e verdes desbotados, a cristaleira revestida em floral evoca a delicadeza feminina, provando que a arquitetura é sobre o que as paredes guardam.

O Lugar do Entre: por Fabiana Lamy
O LUGAR DO ENTRE DE FABIANA LAMY
O Lugar do Entre propõe uma experiência fluida de desaceleração através de um potente percurso botânico FelipeAraújo/Divulgação

Toda travessia começa no lugar onde mente e coração se encontram. A arquiteta e paisagista assina um exuberante refúgio concebido como manifesto sobre as jornadas da mulher contemporânea. O layout propõe uma experiência fluida de desaceleração através de um potente percurso botânico, composto por uma oliveira ancestral e um orquidário com mais de 200 espécies. 


No coração do espaço, o sagrado manifesta-se em um oratório com uma rara imagem barroca de Nossa Senhora dos Remédios. O mobiliário traz corda náutica e curadoria de arte assinada por mim.

Mais Isabela Castello

AUDITÓRIO JOÃO DALMÁCIO DE ISABELA CASTELLO, FLAVIA E LETICIA ABAURRE

CasaCor Espírito Santo chega ao final em clima de celebração

Imagem de destaque

Hotel Porto do Sol: uma história que a demolição não apaga

Glauciene Duarte - Lider Interiores

Conheça a força criativa por trás do Estúdio Lider de Design

Isabela Castello

Isabela Castello Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

Tópicos Relacionados

Casa Cor Arquitetura E Decoração decoracao Design
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

5ª Festa da Agricultura Familiar de Jaguaré
Rodeio com arcos de fogo, motocross e fogos musicais agita cidade do ES; entrada é gratuita
Imagem de destaque
Cais das Artes receberá evento que discutirá arquitetura e novas formas de viver a cidade
Imagem de destaque
De César MC a Fabio Carvalho: veja os destaques do “Tocou, Pocou” de agosto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados