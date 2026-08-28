CasaCor Espírito Santo chega ao final em clima de celebração

Faltam poucos dias para o encerramento daquela que já é considerada a melhor edição da CasaCor Espírito Santo de todos os tempos. Esta não é apenas uma impressão minha, mas um consenso entre os visitantes. Ouvi, inclusive, de diversos arquitetos renomados que a mostra capixaba deste ano superou a de São Paulo em beleza e impacto.





Para quem ainda não teve a chance de conferir, fica aqui o meu convite. Além da oportunidade única de se despedir do antigo Hotel Porto do Sol — empreendimento fundado pelo meu pai que em breve será demolido —, o público encontrará ambientes deslumbrantes.





Sob o tema nacional "Mente e Coração", a mostra, liderada pela diretora e curadora Lígia Diniz, propõe um verdadeiro manifesto de arquitetura, memória e afeto à beira-mar. Com a maior área aberta e gratuita de sua história, o evento convida a comunidade a vivenciar um circuito gastronômico e de contemplação sem precedentes, servindo de palco para palestras, leilões de arte e shows nacionais.





Para celebrar essa história, realizaremos neste domingo (30), às 17h, no Auditório João Dalmácio, um encontro especial aberto ao público. O evento promoverá um mergulho profundo na trajetória do Hotel Porto do Sol com a participação dos palestrantes João Gualberto Vasconcellos e Emanuelle Araujo Teixeira.





Ao final, faremos uma mesa-redonda emocionante com diversos profissionais que trabalharam no hotel, compartilhando as histórias mais marcantes vividas durante a nossa gestão áurea. Venha relembrar e celebrar conosco.





Todos os espaços estão magníficos, mas destaco aqui alguns que ganharam meu coração — a começar, é claro, pelos que tive a honra de assinar junto às arquitetas Flávia e Letícia Abaurre: