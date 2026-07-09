Hotel Porto do Sol: uma história que a demolição não apaga

Esta edição da CasaCor Espírito Santo será, sem a menor dúvida, a mais emocionante de todas as que já participei. Minha trajetória na mostra começou em 2003, no Saldanha da Gama. De lá para cá, estive presente em inúmeras edições, expondo minhas obras em espaços de grandes arquitetos e designers capixabas, sendo esta a segunda vez que assino um ambiente.





Mas agora, o cenário carrega uma grande carga simbólica: a mostra acontece no imóvel do Hotel Porto do Sol, empreendimento idealizado e construído pelo meu pai, e onde trabalhei por muitos anos da minha vida.





O sentimento que me guia é o orgulho profundo desse homem visionário, que ousou erguer o melhor hotel do Espírito Santo. Fazer parte dessa história, atuando como gerente administrativo-financeira durante anos, foi um grande aprendizado.





Viver este momento, no entanto, desperta um turbilhão de emoções contrastantes. Há uma tristeza inevitável ao saber que, em breve, a estrutura física será demolida. O Porto do Sol foi um marco definitivo para a hotelaria, o turismo, a arquitetura e a gastronomia capixabas.