Conheça a força criativa por trás do Estúdio Lider de Design

1 - Você poderia falar um pouco da sua infância e do seu contato com as artes, com a estética? Já havia alguma inclinação para a área artística/design? Havia algum vislumbre de que a carreira artística/design seria um caminho?

Na infância meu único contato era com os desenhos do Walt Disney, meu sonho era ser desenhista dele e eu nem imaginava que um dia iria desenhar móveis. Mas quando adolescente comecei a trabalhar na Lider, então toda a minha habilidade em desenho foi direcionada para os móveis , me apaixonei e estou aqui até hoje.





2 - Conte um pouco sobre sua formação e início da carreira.

Minha carreira começou a partir do momento que entrei na Lider para trabalhar e isso já faz 5 décadas. Nela trabalhei em diversos setores, mas sempre em contato direto com os clientes. Esse início se deu na primeira unidade da Lider fora de Carmo do Cajuru.





Na época não tínhamos catálogos nem fotos dos móveis. Recebíamos dos clientes os pedidos através de recortes de revistas, então assim para ficar mais claro eu fazia os desenhos dos móveis (sempre tive habilidade para o desenho a mão) então ficou nítido que era isso que eu queria para minha vida. Fiz Design de Interiores e pós em Design de móveis. Atuei nas lojas como design de interiores e já faz alguns anos faço parte do Estúdio Lider criando e acompanhando o desenvolvimentos dos produtos.





3 - Qual o artista ou designer que mais admira e que tenha sido uma influência na sua carreira ou na escolha por essa carreira?

São vários, mas o que tento seguir seus princípios é Dieter Rams [Designer industrial alemão reconhecido como um dos primeiros a ser ecologicamente correto. É um dos mais influentes designers do século XX.].





4 - Você poderia citar um momento ou trabalho marcante da sua trajetória? Algo de que você tem boas memórias ou de que mais se orgulha de ter feito.

Participei de uma exposição em Milão com uma peça de minha autoria em abril de 2019.