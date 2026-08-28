Licitação para obra de duplicação da BR 259 no ES fica para 2027

A licitação para a obra de duplicação da BR 259 no Espírito Santo ficou para 2027. O novo prazo foi divulgado pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante visita ao Estado nesta sexta-feira (28). Ele afirmou que a obra vai entrar no pacote de investimentos previstos pelo ministério para o ano que vem, mas não informou valores nem prazos de execução.
O projeto (da duplicação) deve ser entregue em outubro. Depois vem a fase de aprovação, até dezembro. A gente licita a obra ano que vem e começa a duplicação
George Santoro Ministro dos Transportes
A obra, segundo o ministro, será incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de 2027. “Ainda não é possível falar de valor e prazo da obra porque ainda não temos os projetos”, explica Santoro.
A entrega do projeto de duplicação, etapa que define todas as intervenções que serão realizadas na via, já foi prometida para 2022, o que não ocorreu; depois, o prazo passou para junho de 2025.
A previsão do governo federal é duplicar o equivalente a 60% da BR 259 no trecho do Espírito Santo e usar R$ 1 bilhão do acordo de Mariana para realizar a obra.
106 quilômetros
É a extensão total da BR 259, no Espírito Santo
Esses 60% a serem duplicados contemplam o trecho entre o km 0 e o km 63, de João Neiva até o bairro Columbia, em Colatina. Já do km 63 ao km 106, do bairro Columbia à divisa com Baixo Guandu, está prevista a restauração da pista existente, incluindo acostamentos, terceiras faixas e vias laterais.
A previsão é de que o projeto também inclua um contorno em Baixo Guandu. Além da duplicação dos 63 quilômetros, outras melhorias devem ser realizadas na rodovia federal, como interseções, passarelas, terceiras faixas, vias marginais e ajustes de traçado.
Em relação ao viaduto interditado na BR 259, no km 15, em João Neiva, o Ministério dos Transportes informou que haverá uma contratação emergencial para obras após a identificação de falhas na estrutura. “Conversei esta semana com a equipe e decidimos pela contratação emergencial”, afirma o ministro George Santoro, que prevê que isso ocorra ainda neste ano.
“Depois de interditar o viaduto, tivemos que pensar em percursos alternativos para atender a população, enquanto a gente abria um desvio. Agora, os veículos já podem passar por esse desvio, mas ele ainda será asfaltado. Só que tudo isso são paliativos. O melhor é a contratação emergencial, ainda neste ano, para que o viaduto seja resolvido”, reforça Santoro.
O novo trecho, também chamado de bypass e cuja previsão era ser liberado nesta sexta (28) — deve facilitar o deslocamento de motoristas pela região. As rotas alternativas recomendadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acrescentaram até 74 quilômetros às viagens.
Esta é a segunda interdição recente na rodovia. Em junho deste ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu as obras de recuperação emergencial da Ponte Fontenelle, localizada no km 82 da BR 259, entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu. O trecho foi bloqueado parcialmente em março de 2025, para a realização de manutenção.