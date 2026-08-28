Licitação para obra de duplicação da BR 259 no ES fica para 2027

A obra, segundo o ministro, será incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de 2027. “Ainda não é possível falar de valor e prazo da obra porque ainda não temos os projetos”, explica Santoro.





A entrega do projeto de duplicação, etapa que define todas as intervenções que serão realizadas na via, já foi prometida para 2022, o que não ocorreu; depois, o prazo passou para junho de 2025.





A previsão do governo federal é duplicar o equivalente a 60% da BR 259 no trecho do Espírito Santo e usar R$ 1 bilhão do acordo de Mariana para realizar a obra.