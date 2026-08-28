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Previsão

Licitação para obra de duplicação da BR 259 no ES fica para 2027

Ministro dos Transportes afirma que projeto da obra, que foi prometido em 2022, deve ser concluído em outubro; ainda não há definição sobre valor nem prazo de execução da duplicação

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 15:34

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

28 ago 2026 às 15:34

A licitação para a obra de duplicação da BR 259 no Espírito Santo ficou para 2027. O novo prazo foi divulgado pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante visita ao Estado nesta sexta-feira (28). Ele afirmou que a obra vai entrar no pacote de investimentos previstos pelo ministério para o ano que vem, mas não informou valores nem prazos de execução.

O projeto (da duplicação) deve ser entregue em outubro. Depois vem a fase de aprovação, até dezembro. A gente licita a obra ano que vem e começa a duplicação

George Santoro Ministro dos Transportes

A obra, segundo o ministro, será incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de 2027. “Ainda não é possível falar de valor e prazo da obra porque ainda não temos os projetos”, explica Santoro.


A entrega do projeto de duplicação, etapa que define todas as intervenções que serão realizadas na via, já foi prometida para 2022, o que não ocorreu; depois, o prazo passou para junho de 2025


A previsão do governo federal é duplicar o equivalente a 60% da BR 259 no trecho do Espírito Santo e usar R$ 1 bilhão do acordo de Mariana para realizar a obra.

106 quilômetros

É a extensão total da BR 259, no Espírito Santo

Esses 60% a serem duplicados contemplam o trecho entre o km 0 e o km 63, de João Neiva até o bairro Columbia, em Colatina. Já do km 63 ao km 106, do bairro Columbia à divisa com Baixo Guandu, está prevista a restauração da pista existente, incluindo acostamentos, terceiras faixas e vias laterais.


A previsão é de que o projeto também inclua um contorno em Baixo Guandu. Além da duplicação dos 63 quilômetros, outras melhorias devem ser realizadas na rodovia federal, como interseções, passarelas, terceiras faixas, vias marginais e ajustes de traçado.

Obra emergencial em viaduto do km 15
Viaduto interditado na BR 259 em João Neiva
O viaduto interditado na BR 259 fica no município de João Neiva Heriklis Douglas

Em relação ao viaduto interditado na BR 259, no km 15, em João Neiva, o Ministério dos Transportes informou que haverá uma contratação emergencial para obras após a identificação de falhas na estrutura. “Conversei esta semana com a equipe e decidimos pela contratação emergencial”, afirma o ministro George Santoro, que prevê que isso ocorra ainda neste ano.

“Depois de interditar o viaduto, tivemos que pensar em percursos alternativos para atender a população, enquanto a gente abria um desvio. Agora, os veículos já podem passar por esse desvio, mas ele ainda será asfaltado. Só que tudo isso são paliativos. O melhor é a contratação emergencial, ainda neste ano, para que o viaduto seja resolvido”, reforça Santoro.


O novo trecho, também chamado de bypass e cuja previsão era ser liberado nesta sexta (28) — deve facilitar o deslocamento de motoristas pela região. As rotas alternativas recomendadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acrescentaram até 74 quilômetros às viagens.

Segundo DNIT, obra está na fase de terraplanagem.
O desvio próximo ao viaduto do km 15 da BR 259 já foi liberado. Leitor A Gazeta

Esta é a segunda interdição recente na rodovia. Em junho deste ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu as obras de recuperação emergencial da Ponte Fontenelle, localizada no km 82 da BR 259, entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu. O trecho foi bloqueado parcialmente em março de 2025, para a realização de manutenção.

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