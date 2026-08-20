BNDES libera R$ 890 milhões em crédito para o ES melhorar rodovias

Motoristas e produtores rurais que circulam pelas estradas capixabas devem contar com melhorias no tráfego nos próximos anos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou um financiamento de até R$ 890 milhões com o governo do Espírito Santo para obras de implantação, pavimentação, recuperação e reabilitação de rodovias estaduais.





O Estado deverá apresentar à instituição o detalhamento de cada projeto, que será analisado individualmente quanto aos aspectos técnicos, jurídicos e socioambientais antes da destinação do dinheiro.





Os recursos são provenientes da linha BNDES Invest Impacto e correspondem à parcela atribuída à infraestrutura rodoviária (Subcrédito A) de uma operação de R$ 1,4 bilhão aprovada em 2025, que também prevê investimentos em drenagem e contenção de encostas. Para o lote das estradas, o banco pode financiar até 90% das intervenções, cabendo ao Estado uma contrapartida de R$ 99 milhões.





O plano apresentado pelo Estado reúne, como referência, intervenções em aproximadamente 217 quilômetros de rodovias estaduais. As obras estão distribuídas entre a Região Metropolitana da Grande Vitória e o interior, incluindo os municípios de Divino de São Lourenço, no Caparaó, e Pancas, no Noroeste capixaba.