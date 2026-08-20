BNDES libera R$ 890 milhões em crédito para o ES melhorar rodovias

Motoristas e produtores rurais que circulam pelas estradas capixabas devem contar com melhorias no tráfego nos próximos anos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou um financiamento de até R$ 890 milhões com o governo do Espírito Santo para obras de implantação, pavimentação, recuperação e reabilitação de rodovias estaduais.
O Estado deverá apresentar à instituição o detalhamento de cada projeto, que será analisado individualmente quanto aos aspectos técnicos, jurídicos e socioambientais antes da destinação do dinheiro.
Os recursos são provenientes da linha BNDES Invest Impacto e correspondem à parcela atribuída à infraestrutura rodoviária (Subcrédito A) de uma operação de R$ 1,4 bilhão aprovada em 2025, que também prevê investimentos em drenagem e contenção de encostas. Para o lote das estradas, o banco pode financiar até 90% das intervenções, cabendo ao Estado uma contrapartida de R$ 99 milhões.
O plano apresentado pelo Estado reúne, como referência, intervenções em aproximadamente 217 quilômetros de rodovias estaduais. As obras estão distribuídas entre a Região Metropolitana da Grande Vitória e o interior, incluindo os municípios de Divino de São Lourenço, no Caparaó, e Pancas, no Noroeste capixaba.
Os recursos serão usados em quatro frentes:
- Implantação de novas rodovias
- Pavimentação
- Recuperação de vias já existentes
- Reabilitação da malha rodoviária estadual
A estimativa é que aproximadamente metade das intervenções seja destinada à implantação e pavimentação de rodovias, e a outra metade à recuperação estrutural de vias já asfaltadas.
Atualmente, a malha rodoviária estadual tem 6.513 quilômetros, dos quais 4.070 quilômetros são pavimentados.
"A contratação desse financiamento chega numa boa hora e vai servir para melhorarmos ainda mais a infraestrutura das nossas rodovias. Vai facilitar também o escoamento da produção em todos os setores: industrial, agrícola e pecuária, por exemplo", explica Edmar Fraga Rocha, diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES).
Como o contrato foi firmado na modalidade de apoio a plano de investimentos, a contratação do financiamento antecede a definição final das intervenções que receberão os recursos. Mas o Estado deverá submeter o detalhamento do projeto para receber as verbas.
Os investimentos poderão abranger obras voltadas à conectividade territorial, ao escoamento da produção e à integração entre municípios e regiões. As rodovias estaduais atendem tanto aos deslocamentos da população quanto a atividades econômicas como agricultura, indústria, turismo e transporte de cargas.
"O financiamento é voltado à melhoria da infraestrutura rodoviária estadual, com possibilidade de apoiar intervenções de implantação, pavimentação, recuperação e reabilitação de vias. A expectativa é contribuir para melhores condições de trafegabilidade, segurança viária e conectividade entre os municípios", destaca Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.
O novo financiamento se soma a uma operação anterior de R$ 630 milhões, contratada no âmbito do BNDES INVEST Impacto para o Programa de Infraestrutura Logística Rodoviária do Estado do Espírito Santo. Entre os projetos já apoiados por essa operação estão a pavimentação e adaptação de 38,6 quilômetros da ES-230, na região de São Mateus, e a adequação e duplicação de 12 quilômetros da ES-488, um dos principais acessos a Cachoeiro de Itapemirim.
Com informações do BNDES
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