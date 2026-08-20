Bélgica e México são principais destinos do café conilon do ES em julho

As exportações de café do Espírito Santo alcançaram 775 mil sacas em julho deste ano, um crescimento de 79% em relação ao mesmo mês do ano passado. E o principal destino foi a Bélgica com mais de 199 mil sacas, todas de conilon. O México ficou em segundo lugar, com mais de 84 mil sacas, também com predominância do conilon.





Os Estados Unidos receberam mais de 69 mil sacas, sendo quase 55 mil de conilon e o restante de café solúvel, apesar de o grão ter sido deixado de fora das tarifas de até 37,5% que estão sendo aplicadas pelo governo norte-americano sobre produtos de origem brasileira.





Os dez principais destinos concentraram 80,9% das exportações de café do Espírito Santo em julho. Os demais 30 países responderam pelos 19,1% restantes. Os dados foram compilados pelo Centro de Comércio de Café de Vitória (CCCV).