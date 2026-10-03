Homem sofre queimaduras e fraturas após receber descarga elétrica em Castelo

Um homem de 30 anos ficou ferido após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma altura de aproximadamente seis metros. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (2), em Castelo, no Sul do Espírito Santo.





De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), a vítima estava realizando a instalação de uma rede de internet quando, acidentalmente, encostou uma das mãos em um fio de alta tensão. A descarga elétrica entrou por uma das mãos e saiu pela outra, provocando queimaduras nos dois membros. Com o choque, o homem perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de cerca de seis metros. Na queda, ele bateu as costas e o tórax contra o chão. Conforme o Notaer, a vítima sofreu fraturas em três costelas e em dois pontos da coluna.





O homem foi socorrido e transportado pelo Notaer. Durante o atendimento, ele relatava não sentir os movimentos das pernas. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência no atendimento desse tipo de ocorrência no Espírito Santo.





O estado de saúde após a internação não foi informado.