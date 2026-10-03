Sorvete para pets: confira como preparar opções seguras para refrescar o seu animal

Nesse contexto, os sorvetes podem ser aliados, mas o médico-veterinário alerta para dar preferência aos caseiros, que são mais vantajosos para os animais, e evitar os industrializados. “[…] Eles oferecem aos proprietários controle total sobre os ingredientes, assegurando que sejam saudáveis e seguros para seus pets , sem corantes, conservantes ou açúcares adicionados, tornando-os uma opção mais saudável. Além disso, podem ser personalizados, permitindo adaptações nas receitas de acordo com as preferências e restrições alimentares de cada animal”, diz.