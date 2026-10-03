Eleições 2026 e relações de trabalho, até onde pode ir o empregador?

O empresário tem todo o direito de escolher seu candidato. A dificuldade começa quando a preferência de quem assina o contracheque chega ao ambiente de trabalho, numa conversa na copa ou no grupo da equipe. Com a eleição à porta, considero importante lembrar onde a lei traça essa fronteira.





Meu ponto de partida é a desigualdade da relação de emprego. O trabalhador depende do salário, e sua liberdade de escolha não pode ficar sujeita à vontade de quem o contrata. Ameaças, promessas de benefícios ou constrangimentos podem caracterizar assédio eleitoral.





A empresa não pode ameaçar demitir funcionários caso determinado candidato ganhe ou perca, nem prometer promoção, prêmio ou folga a quem demonstrar apoio político. Também não pode obrigar empregados a usar camisetas de campanha, ir a encontros com candidatos ou divulgar candidaturas nas redes sociais.