O que é assédio eleitoral no trabalho? Veja exemplos e saiba o que fazer

Com mais uma eleição geral se aproximando, empregados e empregadores devem ficar atentos a condutas que podem configurar assédio eleitoral no ambiente de trabalho e violar a liberdade de escolha política de cada um.





A prática, que é crime, se caracteriza principalmente pela coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento relacionados a uma eleição com o objetivo de influenciar o voto, manipular escolhas políticas ou impedir manifestações de trabalhadores.





Especialista em Direito Eleitoral, a cientista política Gabriela Rollemberg, também fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, explica que o assédio eleitoral no trabalho é “a instrumentalização da dependência do trabalhador”.