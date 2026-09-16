Vias de Vila Velha serão bloqueadas para simulação de emergência nesta quinta (17)

O trânsito em algumas vias de Vila Velha será temporariamente bloqueado nesta quinta (17) para a realização de uma simulação de emergência no terminal portuário do município. As interdições estão previstas entre 9h15 e 11h45.





Segundo a Otamerica Terminais, empresa que servirá de local para o treinamento, será simulada uma ocorrência em um dos tanques de armazenamento de combustíveis. A empresa reforçou que se trata apenas de uma simulação.





As interdições temporárias vão acontecer nos seguintes pontos:





Acesso à Rua Vila Isabel, em São Torquato, junto à alça próxima à Delegacia Regional da Polícia Federal;

Acesso próximo à Marina 5 Pontes, na descida da Ponte Florentino Avidos.





Participarão da simulação equipes do Corpo de Bombeiros, das Defesas Civis Estadual e Municipal e da Vports. Veículos de emergência e acionamento de alarmes também farão parte do treinamento, segundo a empresa.