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Em São Torquato

Vias de Vila Velha serão bloqueadas para simulação de emergência nesta quinta (17)

Dois pontos serão bloqueados para a ação prevista para ser realizada das 9h15 às 11h45; veja mudanças

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 16:14

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

16 set 2026 às 16:14
Cinco Pontes
Descida da Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes, será interditada Fernando Madeira

O trânsito em algumas vias de Vila Velha será temporariamente bloqueado nesta quinta (17) para a realização de uma simulação de emergência no terminal portuário do município. As interdições estão previstas entre 9h15 e 11h45.


Segundo a Otamerica Terminais, empresa que servirá de local para o treinamento, será simulada uma ocorrência em um dos tanques de armazenamento de combustíveis. A empresa reforçou que se trata apenas de uma simulação.


As interdições temporárias vão acontecer nos seguintes pontos:


  • Acesso à Rua Vila Isabel, em São Torquato, junto à alça próxima à Delegacia Regional da Polícia Federal;
  • Acesso próximo à Marina 5 Pontes, na descida da Ponte Florentino Avidos.

Participarão da simulação equipes do Corpo de Bombeiros, das Defesas Civis Estadual e Municipal e da Vports. Veículos de emergência e acionamento de alarmes também farão parte do treinamento, segundo a empresa.

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