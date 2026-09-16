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Vítima tem Alzheimer

Filho de 66 anos é preso suspeito de agredir a mãe de 92 em Cariacica

Publicado em

16 set 2026 às 11:27

Um homem de 66 anos foi preso suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 92 anos que tem Alzheimer, na tarde de terça-feira (15), no bairro Itaquari, em Cariacica.


Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento, os militares foram acionados por um vizinho da idosa. Ele contou que havia encontrado a mulher andando pela rua e se queixando de ter sido agredida fisicamente pelo filho.


No local, os policiais constataram que a idosa apresentava ferimentos e lesões no braço e no pulso. Com a autorização dela, os militares entraram na residência e encontraram o suspeito com sinais de embriaguez.


Ainda de acordo com a PM, o homem resistiu à ordem dos policiais e foi necessário utilizar spray de pimenta para contê-lo.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria, no contexto da Lei Maria da Penha, além de desobediência.


O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.


A idosa foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Depois, foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Veja vídeo

Incêndio atinge ponto de descarte de resíduos em área industrial de João Neiva

Publicado em 16/09/2026 às 13:22

Um incêndio atingiu um ponto de descarte de resíduos de uma área industrial às margens da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (15). Imagens recebidas pela reportagem mostram chamas altas no local. O fogo não atingiu imóveis nem deixou feridos, mas assustou moradores da região (assista acima).


As chamas foram controladas pela Defesa Civil Municipal. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia grande quantidade de madeira no ponto de descarte. A área foi isolada e contava com um aceiro, e o fogo ficou restrito ao espaço, sem risco de propagação.


Na manhã desta quarta-feira (16), a equipe da TV Gazeta Noroeste esteve no local e encontrou restos do material queimado. Uma placa instalada na área informa que o espaço é público e proíbe o descarte de lixo e entulho.


A Prefeitura de João Neiva foi procurada para informar como é feita a manutenção e a fiscalização do espaço e quais medidas são adotadas quando há identificação de descarte irregular de resíduos. A reportagem aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Prisão

Trio é preso com Pak, cocaína e R$ 12 mil em cédulas falsas em Iúna

Publicado em 16/09/2026 às 11:58
Suspeitos são presos com drogas e dinheiro adulterado em Iúna
Suspeitos são presos com drogas e dinheiro adulterado em Iúna Crédito: Divulgação | PMES

Três suspeitos foram presos com R$ 12 mil em cédulas com sinais de adulteração e drogas na noite de terça-feira (15), em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os materiais foram encontrados após denúncias sobre movimentações suspeitas em uma casa no bairro Quilombo.


De acordo com a polícia, as equipes passaram a monitorar o local e identificaram movimentações suspeitas. Durante a abordagem, foram apreendidos aproximadamente 643 gramas de “Pak”, que é um tipo de haxixe, além de porções de cocaína, uma balança de precisão, materiais para embalagem, R$ 1.100 em espécie e dois aparelhos celulares.


Os militares também localizaram R$ 12 mil em cédulas com sinais de adulteração. Os três suspeitos, de 25, 26 e 18 anos, foram levados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.


O homem de 26 anos também foi autuado por falsificar, fabricar ou alterar moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Os três foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Exploração de jogos de azar

PM apreende máquinas caça-níqueis em garagem de casa em Vitória

Publicado em 16/09/2026 às 11:23
Máquinas caça-níqueis e uma arma foram aprendidas em imóvel em São Pedro, Vitória Divulgação/PM

Policiais militares da Força Tática flagraram uma exploração de jogos de azar dentro da garagem de uma casa no bairro São Pedro, em Vitória, na noite de terça-feira (15). No local, às margens da Rodovia Serafim Derenzi, os PMs apreenderam sete máquinas caça-níqueis, dinheiro e equipamentos utilizados no monitoramento do espaço onde eram realizadas as apostas. Durante a ação, os militares também apreenderam uma pistola calibre 380, munições e uma pequena quantidade de maconha. Um homem de 36 anos foi detido.


Segundo a PM, as equipes realizavam patrulhamento na Serafim Derenzi quando receberam informações sobre a existência das máquinas e de uma possível arma de fogo no local. Os policiais foram até o endereço e flagraram a situação.


Durante as diligências, os militares foram informados de que o responsável pelas máquinas utilizava uma televisão instalada no quarto para acompanhar a movimentação no cômodo. No imóvel, foi localizado um cofre contendo uma pistola calibre .380, três carregadores, munições de diferentes calibres, munições deflagradas e R$ 550 em espécie. Também foi encontrada uma bucha de maconha.


Ainda de acordo com a PM, o responsável pela arma apresentou documentação referente ao registro e à aquisição do armamento e das munições. Contudo, o material foi apreendido em razão da atividade ilícita constatada durante a ocorrência, incluindo a posse ilegal de munições de calibre .38.


Ao final da ocorrência, as sete máquinas caça-níqueis foram apreendidas, juntamente com R$ 825 em espécie encontrados no interior dos equipamentos, e um gravador digital (DVR) com imagens do local. O responsável pelas máquinas foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Colisão

Motociclista é arremessado após bater em carro em Cachoeiro; vídeo

Publicado em 16/09/2026 às 10:05

Um motociclista foi arremessado após bater em um carro na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (15). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento da colisão.


Segundo a Guarda Civil Municipal, o motociclista seguia no sentido Centro quando o motorista de um Fiat Uno, que trafegava no sentido contrário, fez uma conversão à esquerda para entrar em uma rua lateral. As imagens mostram que o motociclista não conseguiu frear e bateu na lateral do carro, sendo arremessado com o impacto.


Os dois condutores ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para um hospital do município.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Bento Ferreira

Vício em apostas: jovem é preso após ameaçar mãe e avó em Vitória

Publicado em 16/09/2026 às 10:01

Um jovem de 20 anos foi preso após ameaçar a mãe, de 44 anos, e a avó, de 85, em Bento Ferreira,  Vitória, na noite de terça-feira (15). Segundo a Polícia Militar, ele exigia dinheiro da família para fazer apostas e ficava agressivo quando não recebia os valores.


Ainda de acordo com a PM, quando os policiais chegaram à residência encontraram o suspeito bastante exaltado, xingando e ameaçando as duas mulheres. Ele também teria tentado danificar objetos dentro da casa.


Os policiais que atenderam à ocorrência informaram que a situação seria recorrente e que já existem outros boletins de ocorrência envolvendo o mesmo suspeito.


Segundo a corporação, o jovem pedia frequentemente dinheiro para bancar as apostas. Ele não teria emprego fixo e, conforme os relatos registrados pela polícia, as apostas seriam sua principal atividade.


O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por perseguição e violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha. A autoridade policial arbitrou fiança de R$ 6 mil. Como o valor não foi pago, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Apreensão de cocaína

Operação contra o crime organizado cumpre mandados em Vitória

Publicado em 16/09/2026 às 09:23
Material apreendido foi enviado à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ ES)
Material apreendido foi enviado à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES) Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Uma operação denominada Força Integrada IV foi deflagrada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) nesta quarta-feira (16). A ação, que mobiliza simultaneamente 20 bases das Ficcos em 19 estados da Federação, foca no enfrentamento ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à lavagem de dinheiro, às organizações criminosas violentas e a outros delitos relacionados ao crime organizado.


No Espírito Santo, a ação ocorre após a apreensão de sete quilos de cocaína em uma casa desabitada. O material foi apresentado à Ficco/ES, que começou as investigações para identificar o dono da carga. A operação desta quarta-feira visa prender esse suspeito em Vitória, além de cumprir um mandado de busca e apreensão.


Ao todo, são cumpridos 173 mandados de busca e apreensão e 106 de prisões, além de medidas cautelares patrimoniais e investigativas. As decisões judiciais também determinaram bloqueios, sequestros e restrições patrimoniais superiores a R$ 508 milhões, incluindo imóveis, veículos, ativos financeiros e outros bens vinculados a organizações criminosas investigadas. 


As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado foram criadas criadas com base no conceito de força-tarefa e têm como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas mediante integração entre instituições de Segurança Pública. Participam da iniciativa Polícias Civis, Militares e Penais, Guardas Municipais, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Secretarias Estaduais de Segurança Pública, as quais atuam de forma conjunta e coordenada pela Polícia Federal, sem hierarquia entre as instituições participantes.

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Publicado em 15/09/2026 às 19:44
Bicho-preguiça é encontrado na BR 101, em São Mateus, e devolvido à mata
Animal foi retirado da rodovia e conduzido a seu habitat natural por um trabalhador. Divulgação | Ecovias Capixaba

Um bicho-preguiça foi encontrado próximo à BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (15). O animal surpreendeu trabalhadores que atuavam no km 78,5 da rodovia e contou com a ajuda de um funcionário de uma empresa terceirizada pela Ecovias Capixaba para retornar à uma área de mata. 


O resgate foi feito foi Aldecir Querino Fraga, encarregado da Serrabetume. Ao perceber a presença do bicho-preguiça, o trabalhador retirou o animal da área de circulação e o levou de volta para a vegetação. Segundo a Ecovias Capixaba, toda a ação foi supervisionada pela concessionária.


De acordo com a Ecovias, a BR 101 atravessa regiões próximas a áreas de preservação e fragmentos de Mata Atlântica, habitat natural dos bichos-preguiça, o que pode favorecer encontros desse tipo. Em situações como essa, a orientação da bióloga da concessionária, Grazielli Melo Pena, é de não tentar manusear ou capturar animais silvestres próximos à rodovia.


“As preguiças possuem uma aparência tranquila, mas possuem garras que podem causar ferimentos. Sempre que visualizarem um animal próximo à BR 101, os usuários devem acionar a Ecovias Capixaba pelo telefone 0800 770 1101”, diz a especialista.

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Trânsito

Ciclista morre atropelada por carro na ES 185 em Divino de São Lourenço

Publicado em 15/09/2026 às 13:50
Ciclista morre atropelada em Divino de São Lourenço na segunda-feira (14)
Ciclista morreu atropelada em Divino de São Lourenço na segunda-feira (14) Crédito: Divulgação | MPES

Uma mulher de 44 anos morreu após ser atropelada por um carro na noite de segunda-feira (14), na ES 185, em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Andréia Silva de Souza Tomé, morreu no local.


O acidente aconteceu por volta das 18h, próximo a uma serralheria, na estrada que liga Divino de São Lourenço a IbitiramaUma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte da ciclista. O condutor de um Chevrolet Kadett GL, de 25 anos, contou aos militares que seguia no sentido de Divino de São Lourenço quando se deparou com a ciclista na pista. Segundo ele, tentou fazer uma manobra para evitar a batida e freou, mas não conseguiu impedir o impacto.


O motorista passou pelo teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Ele foi levado à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, o condutor permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima.


O corpo de Andréia foi encaminhado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso segue em investigação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Obra em trecho da BR 262 em Venda Nova termina até dezembro, diz DNIT

Publicado em 15/09/2026 às 13:27
BR 262 é liberada após cratera se abrir em Venda Nova do Imigrante
BR 262 é liberada após cratera se abrir em Venda Nova do Imigrante Reprodução/ @‌vnidepre

O trecho do km 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, está com o tráfego liberado nos dois sentidos, mas as obras de recuperação da rodovia ainda estão no início. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trabalhos apresentam cerca de 15% de avanço e têm previsão de conclusão em dezembro deste ano.


Após quase seis meses em sistema de pare e siga, o tráfego foi liberado nos dois sentidos na última quarta-feira (9). A restrição começou em 19 de março, quando uma cratera se abriu na rodovia. De acordo com o DNIT, a nova camada de asfalto ainda não foi aplicada. Antes disso, serão executados serviços diretamente no pavimento e intervenções no sistema de drenagem.


A recuperação contempla quatro pontos de erosão no trecho. Segundo o órgão, um deles já foi executado. Mesmo com o tráfego liberado, os motoristas podem encontrar o sistema de pare e siga de forma pontual ao longo do dia. 


Conforme o DNIT, a interrupção temporária será necessária para a descarga de materiais, movimentação de máquinas e execução dos serviços. Durante a execução dos bueiros, o tráfego precisará voltar ao sistema de pare e siga por alguns dias.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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