Filho de 66 anos é preso suspeito de agredir a mãe de 92 em Cariacica

Um homem de 66 anos foi preso suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 92 anos que tem Alzheimer, na tarde de terça-feira (15), no bairro Itaquari, em Cariacica.





Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento, os militares foram acionados por um vizinho da idosa. Ele contou que havia encontrado a mulher andando pela rua e se queixando de ter sido agredida fisicamente pelo filho.





No local, os policiais constataram que a idosa apresentava ferimentos e lesões no braço e no pulso. Com a autorização dela, os militares entraram na residência e encontraram o suspeito com sinais de embriaguez.





Ainda de acordo com a PM, o homem resistiu à ordem dos policiais e foi necessário utilizar spray de pimenta para contê-lo.





A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria, no contexto da Lei Maria da Penha, além de desobediência.





O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.





A idosa foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Depois, foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.