Alvo de operação do MPES destrói o próprio celular durante busca no ES

Uma investigação que apura indícios de lavagem de dinheiro relacionados à atuação de organização criminosa, com foco na identificação e no rastreamento de patrimônio, movimentações financeiras e circulação de valores em espécie, foi deflagrada na manhã desta terça-feira (15) pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central).





Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Guarapari, Vila Velha e Cariacica. Segundo o MPES, as medidas que desencadearam a Operação Artlife foram autorizadas pela Vara Criminal de Anchieta, responsável pelo Juízo das Garantias, e incluem também o bloqueio judicial de bens e valores no curso da investigação.





Durante as buscas, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos, que serão submetidos à análise pelas equipes responsáveis pela investigação. Durante o cumprimento de uma das medidas, um dos investigados, que não teve o nome divulgado, destruiu o próprio aparelho celular.





A operação contou com a atuação de dois Promotores de Justiça do Gaeco e 37 policiais militares, com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e de equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) e Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do do Estado do Espírito Santo.





As investigações prosseguem com a análise dos dados digitais e documentos apreendidos, além da realização de depoimentos e interrogatórios.