Morre pedestre atingido por barras de ferro em calçada de Cariacica

Morreu o homem identificado como Jurandir Lubase, de 59 anos, atingido por barras de ferro enquanto passava por uma calçada no bairro Tabajara, em Cariacica, na última quinta-feira (10). Desde o acidente, ele estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.





Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, a morte cerebral de Jurandir foi confirmada na segunda-feira (14).





Segundo o irmão da vítima, Jurandir trabalhava como ambulante e havia ido à casa de um fornecedor no dia do acidente. Na volta, dois caminhões colidiram. Um deles transportava barras de ferro que, com o impacto da batida, se soltaram e atingiram o homem, que passava pela calçada.





Jurandir foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para o hospital.





A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o caso será investigado. Até o momento, não há informações sobre quais procedimentos foram adotados em relação aos motoristas dos caminhões.





* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.