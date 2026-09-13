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Não acumula

Saiba como jogar na Lotofácil da Independência e concorrer a R$ 300 milhões

Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números

Publicado em 13 de Setembro de 2026 às 09:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2026 às 09:02
Lotofácil da Independência
Lotofácil da Independência terá sorteio na terça-feira (15) Divulgação / Caixa
A Caixa Econômica Federal realizará na próxima terça-feira (15), às 11h (de Brasília), o sorteio do concurso 3780 da Lotofácil da Independência, uma loteria especial que tem o prêmio principal estimado em R$ 300 milhões.
Como em todos os concursos especiais, a Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente, para as faixas de 13, 12 e 11 acertos.
Os apostadores poderão fazer jogos até as 10h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 3,50.
Este ano, ao contrário do que ocorre nos concursos normais, o sorteio não será realizado à noite, mas sim às 11h, no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal Caixa no YouTube.
No ano passado, o concurso 3480 da Lotofácil da Independência teve 54 apostas vencedoras que levaram R$ 4.293.824,84 cada.
Como apostar
O apostador deve marcar de 15 a 20 números, entre os 25 disponíveis no volante; ou deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha no caixa das agências lotéricas.
Uma aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50 . São premiados os jogos que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no aplicativo Loterias CAIXA e no portal www.loteriasonline.caixa.gov.br, com tarifa de 35% do valor da cota, onde é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas, bem como outros combos com outras modalidades além do concurso especial. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou PIX.
Outra possibilidade é o bolão, que têm preço mínimo de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Pelo site Loterias Online

- Acesse o site Loterias Online
- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
- Role a tela para baixo e, na opção da Lotofácil
- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo
- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
- Após a introdução, faça login ou cadastre-se
- Na tela inicial, localize a Lotofácil e clique em "aposte"
- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não
Pelo Internet Banking
- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
- Clique em loterias
- Escolha Lotofácil e depois apostar
- Selecione a quantidade de números do seu jogo
- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

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