'Inclusão e empoderamento são um discurso fracassado e adormecedor', diz escritora

BBC News Mundo - Observando alguns dos seus grafites e episódios da série audiovisual Mamá no me lo Dijo ("Mamãe não me disse isso", em tradução livre), que você dirigiu há mais de 20 anos, eu me perguntava: Como foi para você e para o coletivo Mulheres Criando elaborar um conteúdo tão sexual em pleno espaço público, com tudo o que isso implica em uma sociedade como a boliviana?