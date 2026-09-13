De Vinewood a Camburi: como seria a Grande Vitória no universo do GTA

Carros, missões, cidades para explorar e a liberdade de fazer praticamente o que quiser. Aposto que muita gente passou parte da infância ou adolescência jogando GTA, o icônico jogo de mundo aberto da Rockstar que permite ao jogador descobrir os cantos de seus mapas (mesmo que fosse só para dar uma volta sem rumo) como Los Santos, Vice City ou Liberty City.





E enquanto o GTA 6 ainda não chega (o lançamento está marcado para 19 de novembro), que tal imaginar como seria se, em vez de uma cidade fictícia dos Estados Unidos, o mapa do jogo fosse a Grande Vitória? Lucy e Jason, os novos protagonistas da franquia, com certeza teriam bastante coisa para explorar por aqui.