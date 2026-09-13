De Vinewood a Camburi: como seria a Grande Vitória no universo do GTA

Carros, missões, cidades para explorar e a liberdade de fazer praticamente o que quiser. Aposto que muita gente passou parte da infância ou adolescência jogando GTA, o icônico jogo de mundo aberto da Rockstar que permite ao jogador descobrir os cantos de seus mapas (mesmo que fosse só para dar uma volta sem rumo) como Los Santos, Vice City ou Liberty City.
E enquanto o GTA 6 ainda não chega (o lançamento está marcado para 19 de novembro), que tal imaginar como seria se, em vez de uma cidade fictícia dos Estados Unidos, o mapa do jogo fosse a Grande Vitória? Lucy e Jason, os novos protagonistas da franquia, com certeza teriam bastante coisa para explorar por aqui.
Se existe uma coisa que não pode faltar em uma cidade inspirada em Los Angeles, é uma região cheia de entretenimento, restaurantes, bares e gente circulando. No universo de GTA, esse papel fica principalmente com Vinewood, região inspirada em Hollywood que é conhecida pelo universo de celebridades, cinemas, casas noturnas e pelo famoso letreiro.
Em uma versão capixaba do jogo, o bairro da Praia do Canto poderia assumir parte dessa função. Com bares, restaurantes e uma vida noturna, o bairro seria um dos pontos onde os jogadores simplesmente estacionam o carro, saem andando e vão descobrir o que aparece pelo caminho.
A praia também é parte importante da identidade de Los Santos. No GTA V, Vespucci Beach reúne areia, mar, calçadão, atividades de lazer e bastante movimento. Do outro lado do mapa, ou melhor, do outro lado da ponte, Jardim Camburi e sua praia poderiam cumprir uma função parecida.
Com uma das maiores faixas de praia de Vitória, além de calçadão, ciclovia, quiosques e diferentes opções de lazer, a região teria todos os ingredientes para se transformar em uma das áreas mais movimentadas de um eventual mapa capixaba. E, como acontece em GTA, não seria necessário ter uma missão marcada para dar uma volta pela orla e conhecer a região.
Agora vamos sair da praia e subir um pouco. O Mount Chiliad é um dos grandes marcos naturais de GTA V. A montanha pode ser vista de diferentes pontos de Los Santos e Blaine County, além de ser palco de atividades e descobertas ao longo do jogo. Na Grande Vitória, o Mestre Álvaro ocupa esse posto.
Localizado na Serra, o maciço é uma das principais referências naturais da região e domina a paisagem vista de diferentes pontos da Grande Vitória. E quem conhece GTA, provavelmente sabe que os jogadores ainda descobriram algum caminho improvável para chegar ao ponto mais alto.
Toda cidade de mundo aberto precisa de uma região central. Em Los Santos, esse papel fica com Downtown, área marcada pelos grandes prédios, ruas movimentadas e pela paisagem urbana. Na versão capixaba, o nome para assumir este posto é bem claro: Centro de Vitória.
A região reúne prédios históricos, comércio, ruas movimentadas e alguns dos principais símbolos da capital. Além de representar uma parte diferente da cidade em relação aos bairros litorâneos, o Centro também ajudaria a contar a história de Vitória dentro do mapa. Por isso, seria um bom cenário para missões envolvendo história, cultura, fotografia e até visitas a museus e exposições.
E por fim, o letreiro de Vinewood também precisa ganhar uma versão capixaba. Um dos maiores símbolos visuais de GTA V, o letreiro fica no alto das montanhas e pode ser visto de diferentes pontos de Los Santos, funcionando quase como uma assinatura da cidade.
Localizado no alto do Morro da Penha, em Vila Velha, o santuário é um dos principais cartões-postais do ES, visto de diversos pontos da região. E da mesma forma que quando os jogadores olham para o alto e veem o “VINEWOOD” de longe, quem mora em Vila Velha ou na Grande Vitória, consegue de muitos lugares ver o Convento de longe. E convenhamos que um mapa da Grande Vitória sem a vista do Convento da Penha seria quase tão estranho quanto Los Santos sem o letreiro.