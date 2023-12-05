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Lançamento em 2025

Jogo 'GTA 6' ganha trailer com cenas de assalto e de curtição; veja vídeo

Febre dos anos 2000, franquia de videogame será revivida após dez anos do lançamento do último título
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2023 às 05:49

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 05:49

O jogo de videogame "GTA 6" ganhou seu primeiro trailer na noite desta segunda-feira, dia 4. Veja a prévia aqui.
Com previsão de lançamento para 2025, este é um dos games mais esperados dos últimos anos. O quinto capítulo da franquia, febre no início entre o fim da década de 1900 e início dos anos 2000, foi lançado há dez anos.
No comercial, é possível ver cenas de personagens em festas em casas noturnas e na piscina. Há também perseguições entre polícia e ladrões, como é praxe em qualquer jogo de "GTA". Os protagonistas serão o casal Jason e Lucia.
O trailer seria lançado nesta terça-feira, mas foi vazado na internet. Com isso, a Rockstar Games, produtora do título, decidiu liberar a prévia antes do previsto.
O clima nas redes sociais é de empolação. No X, o antigo Twitter, fãs da franquia publicaram que não veem a hora de jogar o novo título e elogiaram as cenas.

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