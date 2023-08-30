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Pets

10 jogos de videogame em que cachorros e gatos são protagonistas

Confira games que oferecem uma variedade de experiências e permitem vivenciar o mundo pelo olhar desses animais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 10:14

Imagem Edicase Brasil
Neste jogo, o protagonista felino navega por um mundo em ruínas, explorando ambientes intrigantes (Imagem: Reprodução digital | Annapurna Interactive) Crédito:
As empresas de desenvolvimento de jogos têm lançado uma variedade de títulos com protagonistas felinos e caninos. Isso porque os cachorros e gatos são alguns dos animais de estimação mais queridos em todo o mundo. Por meio de histórias envolventes e interações autênticas com os personagens, os jogos conseguem despertar fortes emoções nos tutores desses pets.
Além disso, podem oferecer uma perspectiva fictícia de como os animais percebem o mundo ao seu redor, o que pode ser tanto interessante quanto comovente. Por isso, confira uma lista com alguns jogos de videogame nos quais cachorros e gatos são protagonistas!

1. Stray

Este jogo coloca os jogadores na pele de um gato perdido em uma cidade futurista e decadente habitada por robôs. O protagonista felino navega por um mundo em ruínas, explorando ambientes intrigantes, interagindo com os habitantes mecânicos e desvendando os mistérios ocultos dessa sociedade tecnológica.

2. Nintendogs

Nintendogs é uma franquia de simuladores de animais de estimação da Nintendo. Os jogadores cuidam e treinam seus próprios cachorros virtuais, realizando atividades divertidas e interativas.

3. Dog’s Life

Em Dog’s Life, você assume o papel de um cachorro chamado Jake, explorando um mundo aberto enquanto realiza missões para resgatar sua amiga Daisy. O jogo oferece uma perspectiva única da vida canina.

4. Tokyo Jungle

Neste jogo pós-apocalíptico , você controla vários animais, incluindo cachorros e gatos, enquanto luta pela sobrevivência em uma Tóquio abandonada.

5. Russian Subway Dogs

Neste jogo peculiar, os jogadores assumem o papel de cães de rua habilidosos que percorrem as estações de metrô de Moscou, na Rússia. O objetivo principal é pegar comida, evitar perigos e causar caos nos corredores lotados de passageiros.
Imagem Edicase Brasil
O objetivo do jogo “PaRappa the Rapper” é seguir os padrões rítmicos apresentados por instrutores variados (Imagem: Reprodução digital | Sony Interactive Entertainment) Crédito:

6. PaRappa the Rapper

Neste jogo, os jogadores assumem o papel de PaRappa, um cachorro antropomórfico com uma paixão pela música. O objetivo é seguir os padrões rítmicos apresentados por instrutores variados, que vão desde um mestre de kung Fu até uma cebola cantante.

7. Gato Roboto

Este é um encantador jogo indie que oferece uma experiência única, permitindo aos jogadores controlar um gato chamado Kiki em um traje robótico especial.

8. Cat Quest

Cat Quest coloca você no controle de um gato aventureiro em um mundo de fantasia. Explore masmorras, complete missões e desvende os segredos deste reino encantado.

9. Night in the Woods

Neste jogo, os jogadores assumem o papel de Mae Borowski, uma jovem gata antropomórfica que retorna à sua cidade natal após largar a faculdade. Ao longo dos dias, os jogadores exploram a cidade, interagem com os habitantes locais, desenvolvem relacionamentos e desvendam segredos sombrios.

10. A Dog’s Tale

Em A Dog’s Tale, você joga como um cachorro chamado Jake, cujo objetivo é encontrar seu tutor desaparecido. O jogo oferece uma narrativa emocionante e a perspectiva única de um cão.

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