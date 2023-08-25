7 motivos pelos quais cachorros gostam de brinquedos que fazem barulho

O som pode despertar o instinto de caça do cachorro (Imagem: nadisja | Shutterstock) Crédito:

Os cachorros são curiosos e brincalhões por natureza. Uma das razões pelas quais eles gostam de brinquedos que fazem barulho está relacionada ao seu instinto de caça e à necessidade de estímulos sensoriais. Esses itens proporcionam uma experiência mais interativa e envolvente para eles, tornando a brincadeira mais interessante e divertida. Abaixo, veja alguns motivos que explicam por que os cães gostam desse tipo de brinquedo.

1. Instinto de caça

Os ancestrais dos cães eram caçadores, e esse instinto de caça continua presente em muitos deles. Brinquedos que fazem barulho, por sua vez, simulam o som de uma presa em movimento, o que pode despertar o interesse do cachorro.

2. Estímulo sensorial

Os cachorros têm olfato, visão e audição muito aguçados. Os brinquedos que fazem barulho adicionam um estímulo sensorial adicional à brincadeira , tornando-a mais envolvente e excitante para os animais.

3. Entretenimento

Os brinquedos que emitem sons podem manter o cachorro entretido por mais tempo. O barulho chama a atenção do pet e o incentiva a continuar brincando com o objeto.

4. Senso de conquista

Quando um cachorro morde ou aperta um brinquedo que faz barulho, ele pode ouvir o som resultante, o que pode proporcionar uma sensação de conquista ou satisfação.

O som do brinquedo ajuda a entreter o animal (Imagem: fuzzo | Shutterstock) Crédito:

5. Interação com o tutor

Os cachorros adoram brincar com seus tutores, e itens que fazem barulho podem ser usados como uma ferramenta para interagir e estimular a participação do humano na brincadeira.

6. Redução do tédio e da ansiedade

Brinquedos com barulho podem ser úteis para aliviar o tédio e a ansiedade em cães que ficam sozinhos por períodos prolongados. O som pode fornecer uma distração positiva e ajudar a mantê-los ocupados.

7. Variedade e diversão