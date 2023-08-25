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Pets

7 motivos pelos quais cachorros gostam de brinquedos que fazem barulho

Esses itens costumam tornar os momentos de diversão dos pets mais prazerosos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 09:40

Imagem Edicase Brasil
O som pode despertar o instinto de caça do cachorro (Imagem: nadisja | Shutterstock) Crédito:
Os cachorros são curiosos e brincalhões por natureza. Uma das razões pelas quais eles gostam de brinquedos que fazem barulho está relacionada ao seu instinto de caça e à necessidade de estímulos sensoriais. Esses itens proporcionam uma experiência mais interativa e envolvente para eles, tornando a brincadeira mais interessante e divertida. Abaixo, veja alguns motivos que explicam por que os cães gostam desse tipo de brinquedo.

1. Instinto de caça

Os ancestrais dos cães eram caçadores, e esse instinto de caça continua presente em muitos deles. Brinquedos que fazem barulho, por sua vez, simulam o som de uma presa em movimento, o que pode despertar o interesse do cachorro.

2. Estímulo sensorial

Os cachorros têm olfato, visão e audição muito aguçados. Os brinquedos que fazem barulho adicionam um estímulo sensorial adicional à brincadeira , tornando-a mais envolvente e excitante para os animais.

3. Entretenimento

Os brinquedos que emitem sons podem manter o cachorro entretido por mais tempo. O barulho chama a atenção do pet e o incentiva a continuar brincando com o objeto.

4. Senso de conquista

Quando um cachorro morde ou aperta um brinquedo que faz barulho, ele pode ouvir o som resultante, o que pode proporcionar uma sensação de conquista ou satisfação.
Imagem Edicase Brasil
O som do brinquedo ajuda a entreter o animal (Imagem: fuzzo | Shutterstock) Crédito:

5. Interação com o tutor

Os cachorros adoram brincar com seus tutores, e itens que fazem barulho podem ser usados como uma ferramenta para interagir e estimular a participação do humano na brincadeira.

6. Redução do tédio e da ansiedade

Brinquedos com barulho podem ser úteis para aliviar o tédio e a ansiedade em cães que ficam sozinhos por períodos prolongados. O som pode fornecer uma distração positiva e ajudar a mantê-los ocupados.

7. Variedade e diversão

A variedade de estímulos que os brinquedos barulhentos proporcionam acrescenta diversão ao cotidiano do cão. A alternância de brinquedos estimulantes, nesse sentido, evita que ele fique entediado e ajuda a manter o interesse em suas atividades.

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