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6 motivos pelos quais os cachorros entendem as emoções do tutor

Eles conseguem saber quando os humanos estão felizes, tristes ou estressados por meio de uma combinação de fatores
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Os cães observam gestos, expressões faciais e posturas corporais para entender o estado emocional do humano (Imagem: Lopolo | ShutterStock) Crédito:
Sensíveis e intuitivos, os cachorros têm a capacidade de perceber as emoções de seus tutores e são especialistas em detectar sinais emocionais e comportamentais que os humanos muitas vezes nem percebem. Inclusive, existem várias maneiras pelas quais eles podem saber quando seus tutores estão felizes, tristes ou estressados. Veja!

1. Leitura de linguagem corporal

Os cachorros são muito hábeis em ler a linguagem corporal dos seus tutores. Eles observam gestos , expressões faciais e posturas corporais para entender o estado emocional do humano. Por exemplo, quando estamos felizes, nossa postura tende a ser relaxada e nosso rosto mostra expressões alegres, o que os cães identificam como sinais de felicidade.

2. Olfato apurado

O olfato dos cachorros é extraordinariamente sensível. Eles podem detectar variações sutis nos odores corporais associados a diferentes estados emocionais. Quando estamos tristes ou estressados, nossa química corporal muda, liberando diferentes feromônios e substâncias químicas que os cães conseguem sentir e interpretar.

3. Empatia natural

Os cachorros são conhecidos por sua empatia natural. Capazes de perceber o estado emocional de seus tutores, podem mostrar preocupação e carinho em momentos de tristeza ou estresse.

4. Vínculo emocional

O forte vínculo emocional que os cachorros desenvolvem com seus tutores também contribui para sua habilidade em detectar mudanças de humor. Eles estão sempre atentos aos sinais de seus tutores e respondem de acordo, buscando confortar e alegrar quando percebem sinais de tristeza ou estresse.
Imagem Edicase Brasil
Os cães são animais observadores e, por isso, conseguem associar situações a emoções (Imagem: Sopeya | Shutterstock) Crédito:

5. Observação do ambiente

Os cachorros são animais observadores e, ao longo do tempo, aprendem a associar certas situações e ambientes com as emoções. Por exemplo, podem identificar que, ao pegar uma coleira , o tutor está se preparando para sair e podem ficar animados ou ansiosos em resposta a essa associação.

6. Experiências passadas

Os cachorros aprendem com experiências passadas e podem reconhecer padrões emocionais em seus tutores. Se perceberem que certos comportamentos ou situações são consistentemente seguidos por mudanças de humor, eles começam a associar essas pistas com as emoções do humano.

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