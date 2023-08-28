10 plantas seguras para cães e gatos para ter em casa

Algumas espécies de plantas podem ser cultivadas em casas com pets (Imagem: Followtheflow | ShutterStock) Crédito:

As plantas desempenham um papel fundamental na criação de um ambiente acolhedor e esteticamente agradável dentro de nossas casas. Além de adicionar frescor e vitalidade, elas contribuem para a decoração, trazendo cores, texturas e formas únicas que complementam a estética do espaço. O fascinante é que, ao mesmo tempo, muitas dessas plantas podem coexistir harmoniosamente com nossos amigos peludos de quatro patas.

Optar por espécies seguras para cachorros e gatos não apenas melhora a atmosfera interna, mas também tranquiliza os tutores, permitindo-lhes desfrutar da beleza natural sem se preocupar com a saúde de seus animais de estimação. Isto é, a combinação de elementos decorativos e segurança animal torna a escolha de plantas para o lar uma decisão consciente e benéfica para todos os habitantes da casa.

Plantas perigosas para cães e gatos

Segundo Caroline Mouco Moretti, médica veterinária clínica e diretora-geral do Grupo Vet Popular, o que torna as plantas tóxicas tanto para cães quanto para gatos são as substâncias encontradas nelas. “Por exemplo, a flor do antúrio contém oxalato de cálcio como princípio, podendo causar inchaço da boca, lábios e garganta, dificuldade para engolir, paralisia da língua, salivação excessiva, vômitos e diarreia”, explica.

Além do antúrio, algumas das espécies que causam intoxicações são: comigo-ninguém-pode, azaleia, copo-de-leite, espada-de-são-jorge, lírio, dama-da-noite, costela-de-adão, coroa-de-cristo, samambaia-do-campo, entre outras.

Espécies seguras para os animais de estimação

A seguir, confira 10 espécies de plantas seguras para cachorros e gatos que você pode cultivar em casa!

1. Samambaia-de-boston (Nephrolepis exaltata)

Uma planta pendente de folhas delicadas e verdes, a samambaia-de-boston é uma escolha popular para ambientes internos devido à sua elegância. Ela é segura para animais de estimação e adiciona um toque de natureza ao ambiente.

2. Palmeira-dama (Neanthe bella)

Também conhecida como palmeira de areca, essa planta é compacta e possui folhas penadas. Ela é segura para animais de estimação e adiciona um toque tropical ao espaço.

3. Violeta-africana (Saintpaulia spp.)

Com suas flores vibrantes, a violeta-africana é uma planta popular em ambientes internos. Ela é segura para animais de estimação e traz cores encantadoras para o interior do lar.

4. Orquídea (Orchidaceae)

As orquídeas são famosas por sua beleza e elegância. Felizmente, elas também são seguras para cães e gatos. Além disso, elas vêm em uma variedade de cores e padrões.

5. Hera inglesa (Hedera helix)

A hera é uma planta trepadeira que pode ser cultivada em vasos suspensos. Suas folhas verdes fornecem um toque de frescor, e ela é segura para animais de estimação.

Esteja atento à segurança dos seus pets ao escolher novas plantas para o ambiente (Imagem: Foto2rich | ShutterStock) Crédito:

6. Peperômia (Peperomia spp.)

Com suas folhas suculentas e variadas, a peperômia é uma escolha versátil e segura para cães e gatos. Ela adiciona textura e cor aos espaços internos.

7. Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

Essa planta possui folhas brilhantes e é resistente. Ela é segura para animais de estimação e é ótima para espaços com pouca luz.

8. Bambu da sorte (Dracaena sanderiana)

Com seus caules trançados e folhas verdes, o bambu da sorte é uma planta popular que traz boa energia para a casa. Além disso, ela é segura para animais de estimação.

9. Cacto (Cactaceae)

Muitas variedades de cactos são seguras para animais de estimação. Essas plantas suculentas requerem pouca manutenção e adicionam um toque desértico ao ambiente.

10. Manjericão (Ocimum basilicum)

Se você gosta de ter ervas na cozinha, o manjericão é uma ótima opção. Além de ser seguro para animais de estimação, ele fornece folhas frescas para temperar pratos.

Fique atento aos sintomas

Lembre-se de que mesmo essas plantas consideradas seguras podem causar desconforto digestivo leve se ingeridas em grande quantidade. Os sintomas decorrentes da intoxicação causada por plantas podem ser os mais variados. Pode ocorrer falta de apetite, vômitos, diarreias, falta de coordenação motora e equilíbrio, desmaios, convulsões, lesões orais, alterações cardíacas, entre outros. Em casos mais graves, pode ocasionar até morte súbita do animal.