O silêncio dos gatos: por que os gatos escondem sinais de doenças

Uma das melhores maneiras de garantir que estejam saudáveis é garantir que eles passem por um check-up anual de cuidados preventivos Crédito: Freepik

Só quem é “mãe” ou “pai” de gato entende como esses seres são silenciosos. E é exatamente por essa característica que o tutor de um felino pode demorar mais tempo para perceber uma enfermidade no seu pet, em comparação a um cão, por exemplo, explica a médica-veterinária Priscila Rizelo, da Royal Canin Brasil.

“Os gatos são uma espécie solitária na natureza e dependem inteiramente de si mesmos para se proteger de predadores e de outros felinos que possam ameaçar seu território. Como uma estratégia de sobrevivência, tendem a ocultar sinais de dor ou desconforto, visto que demonstrar fraqueza poderia torná-los vulneráveis”, ressalta.

Essa característica, segundo ela, persiste até hoje nos gatos domésticos, fazendo com que demorem para demonstrar claramente que algo não vai bem. Embora possam parecer independentes, devido a essa característica, e serem conhecidos como “pets que demandam menos cuidados do que os cães”, isso não é verdade.

Por isso, explica a médica-veterinária, uma das melhores maneiras de garantir que estejam saudáveis é garantir que eles passem por um check-up anual de cuidados preventivos. E com uma maior frequência para os felinos idosos e em condições crônicas

“É importante que o check-up aconteça regularmente, mesmo que os gatos pareçam saudáveis, pois muitos não apresentam sinais claros de dor ou desconforto aos seus tutores”, alerta.

As primeiras idas ao médico-veterinário, explica Priscila Rizelo, durante a fase de filhote até 1 ano, incluem a administração de vacinas preventivas, medidas de proteção contra parasitas, investigação de problemas congênitos e discussões sobre o procedimento de castração. “Para monitorar o crescimento saudável de um filhote, são usadas curvas de crescimento especialmente elaboradas para gatinhos, de maneira semelhante ao que é feito para acompanhar o desenvolvimento de crianças”.

Já no gato adulto, após 1 ano de idade, é comum avaliar o peso, a saúde bucal, digestiva, os hábitos de higiene e o comportamento geral do animal. “Para os maduros e idosos, a partir dos 7 anos, é recomendado realizar avaliações mais frequentes, normalmente a cada seis meses.

“Nesses estágios, o foco recai na identificação de sinais de dor, na manutenção da saúde dental, na avaliação da saúde renal e na detecção de mudanças comportamentais, como alterações nos padrões alimentares e na utilização da caixa de areia”, ressalta.

" Um ponto comum a todas as fases da vida é a avaliação nutricional e a recomendação de uma alimentação de qualidade adaptada à idade e necessidades específicas do animal"

A médica-veterinária lembra, ainda, que nos filhotes a realização de testes para detecção de doenças infecciosas como a leucemia viral felina, conhecida como Felv, e para a imunodeficiência viral felina, conhecida como FIV, são imprescindíveis. “Essas doenças são transmissíveis entre gatos e, infelizmente, tem uma alta prevalência no Brasil. A Felv é possível de ser prevenida por meio da vacinação”.

Já nos adultos, explica, a obesidade é a condição mais prevalente. A avaliação é realizada por meio de exame físico e do Escore de Condição Corporal, uma tabela de nove pontos utilizada para saber se o animal está abaixo ou acima do peso ideal.

“Atualmente, pesquisas globais indicam que mais de 50% dos gatos estão acima do peso, sendo que a obesidade tem consequências negativas para a saúde, incluindo maior risco para o desenvolvimento de diabetes e problemas articulares. Portanto, acompanhar regularmente o peso e preveni-lo é uma estratégia fundamental para mantê-los saudáveis a uma série de outras doenças”.

Já nos gatos maduros, conclui, a avaliação dos rins é importante, já que a doença renal crônica é a principal causa de morte em felinos com mais de cinco anos e afeta de 30 a 40% dos animais com mais de 10 anos de idade.

“A avaliação da saúde renal é feita por meio de exames de ultrassonografia, acompanhado de outros que avaliam a função dos rins, como creatinina e SDMA (dimetilarginina simétrica). Os animais apenas demonstram sintomas de doença renal quando pelo menos 75% da função renal já foi perdida, por isso a detecção precoce de alterações na forma e na função renal permite que se retarde a progressão da doença e que se aumente a expectativa de vida dos animais após o diagnóstico”, garante.

O check-up periódico é tão essencial para garantir a saúde e a qualidade de vida dos felinos que a Royal Canin Brasil criou, em 2029, a campanha “Meu gato no vet”, uma iniciativa global que incentiva os tutores a levarem seus felinos ao médico-veterinário a fim de realizá-lo.

“O objetivo é conscientizar sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde dos gatos, por meio do compartilhamento de conhecimento em diferentes canais, como, por exemplo, podcast e websérie, sempre com a participação de especialistas e tutores, dando depoimentos de histórias reais, além de diferentes ações em parceria com médico-veterinários”, conclui.

CARACTERÍSTICAS DOS FELINOS