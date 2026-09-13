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Festival de Jazz em Vitória receberá atrações internacionais com entrada gratuita

Cais das artes recebe Hamilton de Holanda, Léo Gandelman e Lorenzo Thompson em Festival de Jazz
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 13 de Setembro de 2026 às 08:00

Lorenzo Thompson, Trio Hamilton de Holanda e Léo Gandelman
Lorenzo Thompson, Trio Hamilton de Holanda e Léo Gandelman se apresentam em Vitória JPSofranz/Nando Chagas/Instagram@leogandelman

O trio Hamilton de Holanda, o saxofonista Léo Gandelman e o cantor norte-americano Lorenzo Thompson são atrações no Jazz Vix Festival. O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Cais das Artes, em Vitória. A entrada é gratuita, sendo necessário retirar os ingressos antecipadamente.


A programação tem início na sexta-feira (25), com uma apresentação da Sesc Jazz Vix Band. Na sequência, o público poderá conferir o Hamilton de Holanda Trio e o Goldie Pipes – Texas Bluesmen. 


Já no sábado (26), acontece as apresentações da Orquestra Camerata Sesi, R3 Especial Quinteto, o norte-americano Lorenzo Thompson e Pitoresco. O Festival encerra no domingo (27) com Rique Pantoja & Banda Sinfônica Fames, VIX Jazz Session e Léo Gandelman. A Vix Jazz Session reunirá Roger Bezerra Trio, Victor Humberto e Marcia Chagas, Alexandre Borges e convidados.


“Temos artistas capixabas dividindo essa experiência com grandes nomes da música brasileira e músicos internacionais, diferentes gerações e diferentes maneiras de fazer jazz. E tudo isso acontece no Cais das Artes, diante da Baía de Vitória, o que dá uma identidade muito especial a esta edição”, afirma Zé Olavo Médici, criador do festival.


Para participar, é preciso retirar os ingressos antecipadamente. O público deve acompanhar o perfil oficial do Jazz Vix Festival no Instagram, onde serão anunciados o dia e o horário de abertura de cada novo lote, além do link para retirada. Uma nova retirada de ingressos já foi aberta nesta semana. Dia 18, às 12h abre outro.

Confira abaixo a programação completa:

Sexta-feira | 25 de setembro

18h – Abertura dos portões

19h – SESC Jazz Vix Band (ES)

20h30 – Hamilton de Holanda Trio (BRA)

22h – Goldie Pipes – Texas Bluesmen (USA)


Sábado | 26 de setembro

17h – Abertura dos portões

18h30 – Camerata Sesi (ES)

20h – R3 Especial Quinteto (BRA)

21h30 – Lorenzo Thompson (USA)

22h – Pitoresco (BRA)


Domingo | 27 de setembro

16h – Abertura dos portões

16h30 – Rique Pantoja & Banda Sinfônica FAMES (BRA/ES)

18h – VIX Jazz Session (ES), com Duolab, Roger Bezerra Trio, Victor

Humberto e Marcia Chagas, Alexandre Borges e convidados 

20h – Léo Gandelman (BRA)

Serviço

Jazz Vix Festival


Quando:  25, 26 e 27 de setembro de 2026

Onde: Cais das Artes, Vitória (ES)

Entrada: gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos

Ingressos: a data, o horário de abertura e o link para retirada serão divulgados no perfil oficial do Jazz Vix Festival no Instagram. 

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