Festival de Jazz em Vitória receberá atrações internacionais com entrada gratuita

O trio Hamilton de Holanda, o saxofonista Léo Gandelman e o cantor norte-americano Lorenzo Thompson são atrações no Jazz Vix Festival. O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Cais das Artes, em Vitória. A entrada é gratuita, sendo necessário retirar os ingressos antecipadamente.
A programação tem início na sexta-feira (25), com uma apresentação da Sesc Jazz Vix Band. Na sequência, o público poderá conferir o Hamilton de Holanda Trio e o Goldie Pipes – Texas Bluesmen.
Já no sábado (26), acontece as apresentações da Orquestra Camerata Sesi, R3 Especial Quinteto, o norte-americano Lorenzo Thompson e Pitoresco. O Festival encerra no domingo (27) com Rique Pantoja & Banda Sinfônica Fames, VIX Jazz Session e Léo Gandelman. A Vix Jazz Session reunirá Roger Bezerra Trio, Victor Humberto e Marcia Chagas, Alexandre Borges e convidados.
“Temos artistas capixabas dividindo essa experiência com grandes nomes da música brasileira e músicos internacionais, diferentes gerações e diferentes maneiras de fazer jazz. E tudo isso acontece no Cais das Artes, diante da Baía de Vitória, o que dá uma identidade muito especial a esta edição”, afirma Zé Olavo Médici, criador do festival.
Para participar, é preciso retirar os ingressos antecipadamente. O público deve acompanhar o perfil oficial do Jazz Vix Festival no Instagram, onde serão anunciados o dia e o horário de abertura de cada novo lote, além do link para retirada. Uma nova retirada de ingressos já foi aberta nesta semana. Dia 18, às 12h abre outro.
Sexta-feira | 25 de setembro
18h – Abertura dos portões
19h – SESC Jazz Vix Band (ES)
20h30 – Hamilton de Holanda Trio (BRA)
22h – Goldie Pipes – Texas Bluesmen (USA)
Sábado | 26 de setembro
17h – Abertura dos portões
18h30 – Camerata Sesi (ES)
20h – R3 Especial Quinteto (BRA)
21h30 – Lorenzo Thompson (USA)
22h – Pitoresco (BRA)
Domingo | 27 de setembro
16h – Abertura dos portões
16h30 – Rique Pantoja & Banda Sinfônica FAMES (BRA/ES)
18h – VIX Jazz Session (ES), com Duolab, Roger Bezerra Trio, Victor
Humberto e Marcia Chagas, Alexandre Borges e convidados
20h – Léo Gandelman (BRA)
Jazz Vix Festival
Quando: 25, 26 e 27 de setembro de 2026
Onde: Cais das Artes, Vitória (ES)
Entrada: gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos
Ingressos: a data, o horário de abertura e o link para retirada serão divulgados no perfil oficial do Jazz Vix Festival no Instagram.